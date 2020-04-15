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買回便當體溫量出40度 別慌！可能是太陽惹的禍

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
紅外線體溫量測儀方便在人多的地方用來量測有無發燒現象的人，但也有量不準確的情況。記者楊濡嘉／攝影
紅外線體溫量測儀方便在人多的地方用來量測有無發燒現象的人，但也有量不準確的情況。記者楊濡嘉／攝影

為了防疫，許多機關、車站啟用紅外線體溫量測儀為進入場域的民眾量體溫，有發燒現象的會被阻在門外。高雄市議會大門口也啟用紅外線體溫量測儀，議會人員仔細觀察歸納量測「準確度」，發現在大太陽底下戴安全帽騎摩托車的人進 入室內，體溫一定偏高，還有人超過攝氏40度，但在天氣陰涼的戶外走一下，體溫會偏低，還有人低到攝氏30度左右。為了增加量測準備度，遇到體溫暴起暴落的人，議會人員都會用額溫槍再量一次。

「這怎麼可能，10多分鐘前經過量測儀時體溫還合乎標準，怎麼出去一趟回來，體溫飆到40多度？」高雄市議會一名員工中午騎機車出去買午餐，當時太陽很大，這名員工戴安全帽、穿上防曬外套，買個午餐回議會，經過大門口的體溫量測儀，居然量到攝氏40多度！議會駐衛警請此員工先站到一旁，讓身體散散熱，然後另用額溫槍量一下，「降」到36度多，虛驚一場。

另有員工在氣溫較低時走路外出，回到議會，大門口的紅外線體溫量測儀量到攝氏30度多！駐衛警再用額溫槍量一次，　體溫合乎標準。

有位議員開車到議會，一出車子就進議會大門，紅外線體溫量測儀量到攝氏39度多的體溫，議員不相信，議會人員建議他稍休息一下再量，果然體溫正常。

議會人員發現，開車的人一出車子即經過紅外線體溫量測儀，體溫偏高的比例不低，穿著較吸熱的衣服在大太陽底下待一會兒（或走路、騎機車）之後立即經過量測儀，體溫大多偏高，如果在蔭涼的地方站一會兒再用額溫槍量，通常量出來的體溫是正常的。

高雄市政府鳳山行政中心、四維行政中心也設了紅外線體溫量測儀，有員工中午外出買午餐，手上熱騰騰的麵食讓他在量測儀上「體溫」偏高，防疫志工擔心他是不是發燒，用額溫槍再量一次，避開手上的午餐，結果正常。

高雄市 發燒

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