被抹黑攻擊 韓國瑜：像格列佛被小人綁起來

高雄市長韓國瑜今在臉書PO影片暢談心聲，對市政遭不實言論攻擊，心情是否受影響，他說，就像格列佛遊記，被一堆小人綁起來不能動，近2年來不實謠言抹黑幾乎是家常便飯、無法無天、誇張可怕的地步。

韓國瑜今在臉書說，身為全台灣最被用「顯微鏡」檢視的縣市首長，很多關於他的消息，網路上、媒體上傳得沸沸揚揚、風風雨雨，這次他決定親自回覆。

韓國瑜在臉書上PO一則影片暢談關於高雄市的防疫進度、議會開議的時程、黃明志的創作、Ubike的爭議及一些對他與高雄市的謠言與中傷。

對於面對市政遭不實言論攻擊，心情是否受影響，他說，他小時候看過格列佛遊記，格列佛遇到船難漂到島上醒來後，被一堆小人綁起來不能動，』我每次被抹黑時就想到格列佛」。

他說，將近2年來，不實的謠言抹黑幾乎是家常便飯，且每天攻擊、每一分鐘攻擊、每一秒在扭曲抹黑，「抹黑到什麼程度呢？高雄市只要一個紅綠燈不亮，可能高雄市交通就癱瘓了；高雄市街上有兩人吵架打架，就是高雄治安癱瘓；路上一個小洞，就是路平全面破功」。

韓國瑜說，抹黑不實、充斥假新聞跟惡意的攻堅，真的是到了無法無天、無日無之、誇張可怕程度，這對市民不公平，市民跟議會認為市府哪邊做得不好，「告訴我們，一定改，沒有不改的道理；但如果團隊很認真工作、全力在衝，那這方面該肯定的一定要給我們肯定」。