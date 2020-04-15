快訊

兒童口罩網購首日預購件數暴增5倍 臨櫃綁定人潮激增

共軍趁虛而入「以疫謀霸」 美中軍事對峙將全面升溫

中山大學攜手雲朗觀光集團 推動跨域地方創生　

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學副校長陳陽（左）、雲朗觀光集團總經理盛治仁簽署MOU。圖／中山大學提供
中山大學副校長陳陽（左）、雲朗觀光集團總經理盛治仁簽署MOU。圖／中山大學提供

國立中山大學、雲朗觀光集團簽署合作備忘錄，以高雄市鹽埕區翰品酒店為首站，推動地方創生實踐，由飯店提供場域，結合中山現有的食農教育、地方文創、旅遊使用者經驗、學生創新創業實驗及各種移地教學模式，打破產業框架，投入跨域創新合作，深耕地方、培育人才。

中山大學副校長陳陽益、雲朗觀光集團總經理盛治仁簽署MOU。陳陽益指出，中山一直在接受新挑戰，包括成立人文暨科技跨領域學士學程，連結真實產業議題，培養跨域創新人才；新設西灣學院，打破領域疆界，培育全人教育應具備的多元能力；啟用全新西灣創意實踐基地，改變學習場域，開展高等教育無限的可能性。

陳也說，中山與雲朗的合作，可由企業提供議題與場域、學校提供創新方案與人才培育機制，第一站以高雄翰品酒店出發，「讓教育結合在地，將地方推向國際！」

「學術研究能夠讓企業想得更遠更深，企業則可以提供學生實作的場域！」盛治仁談到，現今高等教育培育出的人才應具備「4C」能力，包括Critical Thinking（批判思維）、Creativity（創造力）、Communication skills（社交技能）、Ｃollaboration（團隊協作能力）。

盛治仁指出，雲朗集團在企業內部推動以設計思考為基礎的「創新圈」，關注環境永續與跨域創新議題，未來雙方將在教學訓練、產學實習、地方創生、永續經營等領域進行雙向互動式合作，透過學校師生與產業深度攜手，彼此共融，為未來世代打造一個不一樣的學習與產業環境。

國立中山大學與雲朗觀光集團簽署合作備忘錄，以高雄市鹽埕區翰品酒店為首站。圖／中山大學提供
國立中山大學與雲朗觀光集團簽署合作備忘錄，以高雄市鹽埕區翰品酒店為首站。圖／中山大學提供

盛治仁 中山大學 酒店

延伸閱讀

三大飯店發聲：當心失業潮

盛治仁／不讓疫情改變善良的心

雲朗總經理盛治仁：借鏡義國經濟抗疫

食安抗疫大聯盟 高喊三不

相關新聞

美濃農會：農民儲金對老農來說似個「假議題」

農民退休金制度預定明年元月1日上路，立院經委會刻正審查農民退休儲金條例草案。但傳出青農較有意願參加，老農則效益不大，高雄...

屏東現日暈 目擊者驚嘆！縣長也分享

好美的天文景觀！屏東13日中午出現罕見的日暈，縣長潘孟安在臉書分享照片，寫到「傳說中的日暈，大家有拍到嗎？就是這個光！！...

高雄青年CEO創業輔導機制 韓國瑜：助青年尋呂洞賓手指

高雄市青年局為提供青年創業者完善的創業輔導資源，設立「青年C.E.O.創業輔導機制」，成立青年導師顧問團，邀集近70位產...

高市經發局：有男女陪侍店家如未停業 最高開罰百萬

高雄市經發局今天給有男女陪侍的店家最後通碟，如查到未停業，最高會開罰百萬元。

農民退休儲金條例草例 屏東縣農會總幹事：樂觀其成

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，在現行老農津貼每月7550元的基礎上，再仿照勞工退休金制度，讓農民可跟政府...

連黃明志也被出征 韓國瑜：不要恨屋及烏

高雄市長韓國瑜今在臉書PO影片暢談心聲，他說，市府在衝刺過程，有一股力量始終在唱衰高雄，2個月前他提出要有收置從國外回來...

水庫路及大莊路拓寬 往崗山之眼、阿公店水庫更便捷

從高雄岡山區通往崗山之眼及阿公店水庫的必經道路大莊路及水庫路，以往因為路幅狹窄讓用路人會車險象環生，立委邱志偉等人協助爭...

偏鄉診所苦等配發防疫物資 她打開隔離衣卻「不敢穿」

新冠疫情爆發以來，擔任守護疫情第一道防線的基層醫療診所，資源仍不足，一名基層診所的李姓護理師在臉書po文指出日前收到3件...

買回便當體溫量出40度 別慌！可能是太陽惹的禍

為了防疫，許多機關、車站啟用紅外線體溫量測儀為進入場域的民眾量體溫，有發燒現象的會被阻在門外。高雄市議會大門口也啟用紅外...

被抹黑攻擊 韓國瑜：像格列佛被小人綁起來

高雄市長韓國瑜今在臉書PO影片暢談心聲，對市政遭不實言論攻擊，心情是否受影響，他說，就像格列佛遊記，被一堆小人綁起來不能...

議會延會 韓國瑜：心向人民重視健康、向權力重視罷免

高雄市議會延後開會，高雄市長韓國瑜今在臉書上說，議會所有決定，市府遵照辦理，但有個說法值得參考，就是「你的心如果是放在人...

憂毛小孩得新冠肺炎 動保處籲飼主免緊張

香港、比利時寵物犬貓傳出感染新冠病毒後，美國一處動物園（Bronx Zoo）內所飼養的老虎也確診感染新冠病毒，引起許多民...

熱門新聞

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

高雄岡山名醫劉光雄辭世 一代法醫令人感念

台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

前立委主任棄政從商 汐止市場賣健康滷味

影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

葉匡時和美女拍婚紗照 原來為行銷高雄觀光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。