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議會延會 韓國瑜：心向人民重視健康、向權力重視罷免

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今透過臉書影片暢談心聲。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜今透過臉書影片暢談心聲。圖／取自韓國瑜臉書

高雄市議會延後開會，高雄市長韓國瑜今在臉書上說，議會所有決定，市府遵照辦理，但有個說法值得參考，就是「你的心如果是放在人民身上，那會很重視健康跟防疫；你的心如果始終在權力上面打轉，就是非常重視所謂的罷免等」。

韓國瑜今在臉書說，身為全台灣最被用「顯微鏡」檢視的縣市首長，很多關於他的消息，網路上、媒體上傳得沸沸揚揚、風風雨雨，這次他決定親自回覆。

韓國瑜在臉書上PO一則影片暢談關於高雄市的防疫進度、議會開議的時程、黃明志的創作、Ubike的爭議及一些對他與高雄市的謠言與中傷。

對於市議會延後開會，韓國瑜說，所有權責分得非常清楚，行政接受立法的監督及審查，站在高市府立場，對高市議會所有決定一定是遵照辦理、無庸置疑。

但他說，目前議會裡有兩種意見，第一認為現在最重要是防疫，市民的健康安全放到第一位，第二就是繼續開會，現在是兩種聲音。

他說，在議會是個沒有窗戶的空間，大概記者就有幾十人、上百人，加上議員、備詢官員、府會聯絡人等，所以有些議員內心有壓力，那有的議員認為沒關係，即使有壓力、繼續開。站在市府立場，一定是尊重議會最後的一個決定。

韓國瑜說，高市府各局處所有簡報、巡視及資料還有各方面動靜態了解，他已全部巡視完畢，就是在準備議會開議，但最終等議會的判定。

他並表示，那個議員的講法很值得參考，「就是你的心是放在哪裡？你的心如果是放在人民身上，那你會很重視健康跟防疫的工作；你的心如果始終在權力上面打轉，你就是非常重視所謂的罷免等等」。

韓國瑜說，從大年初一到現在2個多月來，市府所有心思就是防疫，非常感謝第一線工作夥伴及醫護人員投入，目前高雄在這麼嚴重的疫情肆虐之下，社區感染還是零，希望保持零紀錄，至於開議，最後會等議會決定。

韓國瑜 高雄市

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