憂毛小孩得新冠肺炎 動保處籲飼主免緊張

香港、比利時寵物犬貓傳出感染新冠病毒後，美國一處動物園（Bronx Zoo）內所飼養的老虎也確診感染新冠病毒，引起許多民眾及犬貓飼主恐慌，世界動物衛生組織（OIE）表示，已知新冠肺炎傳播途徑為人傳染人，沒有證據顯示伴侶動物具有傳播此疾病的能力，民眾無須恐慌。

高雄市政府農業局動物保護處目前規畫相關防疫措施，除即時提供相關衛教訊息外，並針對獨居確診飼主家中寵物，協助採取居家隔離照護，以保障人畜安全。

動保處表示，香港先前傳出2隻寵物犬驗出新冠病毒陽性反應後，比利時一隻寵物在3月底也發現類似案例， 而日前美國紐約市布朗克斯動物園內又傳出一隻馬來亞虎新冠病毒呈陽性反應，另外3隻老虎及3隻非洲獅也陸續出現乾咳和食慾下降等症狀，推測應是被一名無症狀的保育員所傳染，目前該園區已暫時關閉，並針對患畜進行隔離治療。

動保處強調，目前尚無足夠科學證據可確認病毒來源，民眾可遵循專家建議，隨時為自己及家中寵物做好相關防護措施。

動保處處長葉坤松提醒，飼主及ㄧ般民眾接觸犬貓前後，應以肥皂及清水徹底洗手，保持良好衛生習慣，並隨時留意犬貓健康狀況，而若為確診個案家中所飼養之犬貓，建議應配合其他家中成員進行隔離觀察及避免親密接觸，如犬貓有出現腹瀉、嘔吐、咳嗽和呼吸困難等病徵，可聯繫犬貓平常就診照顧的獸醫師，以視訊或通訊軟體等方式先行了解協助。經臨床獸醫師判定為疑似感染案例，可聯繫市府動保處防疫人員，提供必要協助。