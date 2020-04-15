屏東「第一鮪」拍賣時間確定！民眾可線上觀看還抽獎

繼屏東「第一鮪」出爐後，為了不影響魚的品質，拍賣會確定在明天（16）上午10時50分舉行。為了防疫，拍賣會現場不開放民眾進場，改以網路直播供民眾觀賞，此外還能填寫問卷抽1台斤「生鮮鮪魚腹肉」！

為了防疫，拍賣當天，將管制進出人流、不開放民眾進場，且需戴口罩、量測額溫、消毒等防疫措施，想觀賞的民眾可使用臉書或YouTube搜尋「屏東第一鮪」在線上觀賞拍賣過程。

拍賣會現場將會限定活動範圍，只開放單一出入口，進出人員皆須測量額溫、手部酒精消毒，體溫高於37.5度者則不得入內，現場也會派遣工作人員及員警協助管制。

東港區漁會表示，今年因疫情影響，將大幅調整相關活動舉辦的形式，也呼籲民眾無須前往現場，可在家看直播，還能填問卷抽獎。參加抽獎的民眾，漁會將提供100分1台斤「生鮮鮪魚腹肉」由東港魚市場宅配直送，並在4月22日於「屏東第一鮪」臉書公告得獎名單。