高雄綠議員轟韓國瑜滿天星計畫 吳榕峯：好笑！可笑！

民進黨籍高雄市議員高閔琳、邱俊憲、何權峰、李柏毅、簡煥宗今天在議會開記者會，砲轟高雄市長韓國瑜提出的「滿天星計畫」經兩個月了，當想申請的民眾打到連絡窗口詢問時，都問不到詳細內容，也沒有表格，這是韓國瑜很重視的青年學生政策，宣布推動之時就要有所準備，怎麼到目前還沒有公告？高雄市教育局長吳榕峯說，他覺得議員很好笑，怎麼對高雄好的事都要批評？「滿天星計畫」受疫情受到一些影響，當然會繼續往前走。教育局承辦科則表示，因內容修正，近日會公告。

民進黨議員提出「市民」提供的電話錄音內容，那位男性市民打電話到教育局詢問有關滿天星計畫的受理內容、何時公告、如何申請，接電話的人員仔細回答目前還沒有公告，要由學校推薦等。

邱俊憲說，這是韓國瑜2個月以前宣布的重要施政計畫，如果那麼重要，在宣布之時早就該準備好，可是兩個月過去了，市民依然問不到詳細內容。高閔琳批評韓國瑜是「隱形市長、無星市政」，只照自己的方式選擇直播，未直接面對議員質詢。

吳榕峯受訪時說，他覺得很好笑，也看不慣議員的作法，滿天星計畫對高雄是好的，是栽培高雄在地子弟，可是議員因為政黨意識，非要批評這計畫；此計畫受到疫情影響，例如國外學校受理申請受到影響，可能會慢一點公告，但整個計畫都照程序進行，都會繼續執行。

教育局承辦科說，因為內容有一點修正，公告時程稍晚一點，預計近日（4月中旬）會公告。