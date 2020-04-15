高雄防疫小黃 一個多月來出勤143趟次
今年3月初，高雄市防疫小黃成軍，分為早、晚班，有4輛車包車待命，接受衛生局派遣出車。主要任務是接送居家檢疫、居家隔離者就醫，目前已出勤143趟次。
高雄市衛生局原本在思考，防疫小黃規模是否需要擴充，以近期確診數成長似有緩解，防疫小黃傾向不會再增加，維持目前規模，繼續服務有需要者。但衛生局也說，面對疫情，還不敢樂觀以對。
衛生局指出，防疫小黃與消防局救護車載送對象差異在於，若這名居家檢疫、居家隔離者出現疑似新冠肺炎相關症狀，一旦出現發燒、上呼吸道症狀或腹瀉等症狀，就由救護車接送就醫，若是一般因症就醫，可搭防疫小黃。
防疫小黃司機任務期間無法接其他客人，市府交通局當時與司機討論後，決定給一天3500元，扣除休息日，月薪約9萬元酬勞。
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