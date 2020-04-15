高雄防疫小黃 一個多月來出勤143趟次

歷時近5年，由縣府輔導社區籌辦的珠山日照中心終於正式營運，除了是金門西半島第一家日照中心，也是首家社區經營的日照中心，將有助紓解已經接近飽和的公營日照中心壓力。珠山社區發展協會理事長薛祖耀表示，已有不少人來參觀，但名額有限，僅有24個。

2020-04-14 23:23