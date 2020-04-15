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高雄市四月推薦好書《聆聽寂靜》 疫情期間鎖住喧囂

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
瑜珈老師示範透過流動瑜珈的溫柔展現，聆聽寂靜的身心靈平衡力量，並推薦四月好書《聆聽寂靜》。圖／高雄市文化局提供
瑜珈老師示範透過流動瑜珈的溫柔展現，聆聽寂靜的身心靈平衡力量，並推薦四月好書《聆聽寂靜》。圖／高雄市文化局提供

疫情未降溫，許多活動都被迫取消，民眾也儘量待在家中避免外出。高雄市4月份向民眾推薦好書是厄凌．卡格著作《聆聽寂靜》，盼讀者在大量與自己相處的時間裡，能藉由閱讀，把喧囂關在外面，向內覓得真正的慰藉。高市圖錄製推薦影片，文化局長林思伶帶領讀者探索圖書館內安靜的角落，並請專業瑜珈老師示範透過流動瑜珈的溫柔展現，聆聽寂靜的身心靈平衡力量。

《聆聽寂靜》作者厄凌．卡格是挪威知名的探險家，曾獨自徒步穿越南極50天，也是第一個通過「三極（北極、南極和珠穆朗瑪峰）」考驗的冒險家。作者在一次演講中聽眾提問：何謂寂靜？寂靜何處可得？為什麼寂靜變得前所未有的重要？就以三個問題為起點，探討了外在、內在，以及每個人該為自己打造的「寂靜」。

厄凌．卡格用33篇生活化的短文，細述並探究這個抽象、叫人摸不著邊際，但又不可或缺的東西。在充滿噪音時代裡，作者強調，只要試著把世界的紛擾關在外面，迎向寂靜，便能向內覓得真正的慰藉，真誠擁抱自己的生命。

高市圖表示，今年延續市長韓國瑜推動閱讀的理念，每月好書的徵文獎勵，調整為社會組及學生組，從原有12個獎項，提高至42個得獎名額。在這個必須減少外出的非常時期，鼓勵市民「在家多閱讀，寫心得拿獎金」，歡迎在高雄市就學、就業、生活的讀者踴躍投稿。相關辦法公布在每月好書專屬網站https://goodbook.ksml.edu.tw/。四月好書《聆聽寂靜》推薦影片https://drive.google.com/drive/folders/19UC8-ZFw02nZjYEsmFANfSVWs6FnzQeJ。

高雄市文化局長林思伶帶領讀者探索圖書館內安靜的角落，推薦四月好書《聆聽寂靜》。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局長林思伶帶領讀者探索圖書館內安靜的角落，推薦四月好書《聆聽寂靜》。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局長林思伶帶領讀者探索圖書館內安靜的角落，推薦四月好書《聆聽寂靜》。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局長林思伶帶領讀者探索圖書館內安靜的角落，推薦四月好書《聆聽寂靜》。圖／高雄市文化局提供

南極 瑜珈 高雄市

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