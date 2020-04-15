兒童口罩一罩難求 今起恢復藥局配送明天就能買到
南部地區各家健保藥局的兒童口罩原本都賣不完，9日起甚至減半配送兒童口罩，但因新制上路成人也可以買兒童口罩，加上北部兒童口罩一罩難求，不少南部的阿公阿媽排隊買兒童口罩寄給北部的孫子，目前南部兒童口罩的銷售情況又逆轉，也變成一罩難求。
台南市藥師公會指出，而上周因滾動機制停止配送兒童口罩，導致無兒童口罩可賣的藥局，今天郵局又會開始配送，週四起，民眾又可買到兒童口罩了，請民眾放心。
公會表示，9日起民眾可購買的防疫口罩除了片數增加，也不再分單、雙號，另外，大人也可選擇購買兒童口罩，坊間藥局的兒童口罩一罩難求。
公會表示，兒童口罩難買的原因是之前每日都配給每家藥局40份，但都賣不完，9日起改配給20份，瞬間少了一半可購買的人次份數，另一個原因是南部的阿公阿媽聽到北部的兒童口罩超難買到，想要買起來寄給北部的孫子，一時間，南部的兒童口罩也變得相當搶手。
但自4/15-4/17實名制2.0第5期網購口罩，除了原本的成人口罩外，將試辦4-8歲小童立體口罩網購，民眾一樣透過eMask口罩預購系統預訂。另外因成人購買兒童口罩比例過高，4/23起恢復兒童口罩購買年齡限制16(含)歲以下之健保卡才能購買兒童口罩。
公會理事長吳振名表示，之前兒童口罩每家藥局每天配給40份，雖然可購買的片數提高到5片，但因為成人的健保卡不能購買兒童口罩，所以不少藥局的兒童口罩都還剩下不少，藥師公會全聯會甚至發文調查藥局是否需要回收兒童口罩，就有不少藥局因為過多的庫存填表，表示要退回以利重分配到較需要的藥局，後來雖沒回收退回，滾動機制也就停止配送了一段時間，讓這些庫存餘量能慢慢消化掉，但9日起，兒童口罩變成一次可買10片，大人也可選擇購買兒童口罩，瞬間，這些餘量的兒童口罩就被買光了。
吳振名也表示，兒童口罩不夠應該是短期的現象，因為片數增加到10片，大家都希望趕快擁有，所以早早來排隊，等過一陣子之後，大家都買到了，不論成人或是兒童口罩，銷售的速率就會回到正常的狀態。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言