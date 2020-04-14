被綠質疑沒行程 韓國瑜：惡意中傷、顯微鏡監督

高雄市長韓國瑜被民進黨議員酸沒市政行程，「市長真好當」，韓國瑜今晚直播反批這種說法是惡意中傷、顯微鏡監督、雞蛋挑骨頭，他強調自己沒一天閒下來，沒公開不代表沒行程，並細數自己未公開的行程及市政成績，「每天都在跑，像陀螺一樣不會停」。

韓國瑜今天首次穿粉紅色襯衫亮相，他說，因為有小朋友戴粉紅口罩怕被異樣眼光，他要支持小朋友，所以穿粉紅襯衫，同時也戴上粉紅色口罩，鼓勵小朋友「別擔心，粉紅色口罩戴起來，一樣很帥」。

對於被批評沒公開行程，閒閒沒事，韓國瑜說，他忙很多事，「每天像陀螺一樣，不會停。沒公開，不代表沒行程，只是沒對新聞界發布，事實上每天在跑行程」。

韓國瑜說，像他下午去賣芭樂，也是沒公開，近期輪流聽取各局處簡報，「很多事務是動態的，沒一天閒下來」，外面的中傷抹黑，他都不知該如何反駁，「喝一杯變喝一瓶，說整天沒工作，是很惡意的中傷，幾乎是顯微鏡監督，雞蛋挑骨頭似的」。

韓國瑜強調市政有很多指標是全國第一，如推動雙語教育、輔導青創、路平清水溝、幫助未成年少女成立珍珠媽媽、外銷農產品、滿天星補助大學生出國進修等，還有觀光、招商引資及港人買房都大幅增加，防疫也超前部署，很多事情都有信心是全國第一，沒有一件事敢掉以輕心。

韓國瑜也說，他在局處業務會報上說，因為疫情關係，很多局處也許無法像過去那樣有卓越表現，此時就把馬步蹲好，等待時機躍升。他並指，他很擔心低收入戶吃不飽，政府一定要協助發送物資餐券讓他們吃飽，市府馬上會發一批物資專門幫助低收入戶等弱勢家庭。