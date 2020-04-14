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社區也跨足日照！珠山成金門西半島首家日照中心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
珠山日照中心的3樓有戶外健身器材與開心農場，不少來參觀的家屬都相當滿意。記者蔡家蓁／攝影
珠山日照中心的3樓有戶外健身器材與開心農場，不少來參觀的家屬都相當滿意。記者蔡家蓁／攝影

歷時近5年，由縣府輔導社區籌辦的珠山日照中心終於正式營運，這家金門西半島第一家日照中心，將有助紓解已經接近飽和的公營日照中心壓力。珠山社區發展協會理事長薛祖耀表示，目前已經有不少人來參觀，都讚不絕口，名額有限，僅有24個，只要符合相關資格者都可以來申請。

珠山日照中心位於社區活動中心2樓，環境採光通風都相當好，從窗戶望出去，整個「山仔兜」傳統聚落的美麗景致盡收眼底，3樓設有簡單的運動器材，讓長輩在活動時透過陽台，居高臨下欣賞珠山全景。

珠山社區活動中心自民國100年完工後，都沒有妥善運用，5年前，縣府推展「一鄉鎮、一日照」的政策，社會處勘查多處社區以後，認為珠山社區是最適合推動，經過社區理監事開會同意，決議朝向「日照中心」的方向來進行。

社區經營的日照中心不只在金門是首見，在台灣也少有案例，珠山日間照顧中心靠著社區幹部的努力，一點一滴的設置起來，薛祖耀強調，社區經營日照中心不是想賺錢，而是想照顧更多的長輩。

珠山日照中心，不只是照顧珠山的長輩們，也開放給全金門長輩申請，日照中心猶如「長輩版的幼兒園」，長輩的照顧時間是周一至周五上午8點開始到下午4點，洽詢電話：082-312619，王主任。

金城鎮長李誠智今天也前往了解日照中心的狀況，李誠智表示，珠山日照中心是金門第一個結合社區的日照中心，整體的環境相當舒適之外，還有休閒設施與開心農場，讓在日照中心的長輩們在接受照顧之餘，還能有完善的休憩空間，未來可作為社區活化的典範，紓解已經接近飽和的公營日照中心壓力。

珠山日照中心從4月正式營運，是首家社區經營的日照中心，金城鎮長李誠智（右三）今天也前往視察日照中心的狀況，並慰勉相關人員的辛勞。記者蔡家蓁／攝影
珠山日照中心從4月正式營運，是首家社區經營的日照中心，金城鎮長李誠智（右三）今天也前往視察日照中心的狀況，並慰勉相關人員的辛勞。記者蔡家蓁／攝影
珠山日照中心雖是首家社區經營的日照中心，但珠山社區很用心，所用的設備都是最好的輔具。記者蔡家蓁／攝影
珠山日照中心雖是首家社區經營的日照中心，但珠山社區很用心，所用的設備都是最好的輔具。記者蔡家蓁／攝影

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