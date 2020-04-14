搶先一步！金門縣自16日起大人不得購買兒童口罩

金門兒童口罩短缺，經本報獨家報導後，引起各界關注，金門縣政府也趕緊宣布自4月16日起至22日止，實施兒童口罩「分流」購買措施，優先讓在地學童購買。中央疫情指揮中心今天也跟進作為，宣布自4月23日起，恢復兒童口罩購買年齡限制，對此，金門縣政府表示，樂見中央聽取民意，及時調整兒童口罩購買規定。

口罩實名新制自4月9日實施後，兒童口罩由於配量未增加，再加上成人健保卡也可以購買，導致家長抱怨買不到兒童口罩，當中又以金門的狀況最嚴重，有家長連跑數家藥局都買不到，急著寫信給蔡總統與政務委員唐鳳求救。

金門縣衛生局表示，為因應地區學童口罩不易購買的窘境，縣府團隊「超前佈署」，規範自4月16日起至22日止，共計一周，管制兒童口罩僅能持兒童健保卡方能購買，目的就是要解決地區學童口罩防疫需求。

中央流行疫情指揮中心也在今日宣布，自 4月23日起，恢復兒童口罩購買年齡限制，持有16（含）歲以下健保卡，才可購買兒童口罩。

衛生局補充說明，中央流行疫情指揮中心也在4月14日公布，口罩實名制2.0第5期網購自4月15日起開始預訂，除原本成人口罩外，將試辦網購4至8歲小童立體口罩，民眾一樣透過emask系統預購，emask系統將自動辨識健保卡16（含）歲以下即可登記預購。