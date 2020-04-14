金門宣布減徵30%娛樂稅 回溯自1月15日生效
新冠肺炎疫情持續嚴峻，金門自2月10日起暫停「小三通」，疫情也重創地方產業及從業人員生計，金門縣長楊鎮浯今天宣布，娛樂稅主動全面減徵30%，並溯自1月15日生效，以協助業者度過難關，待疫情趨緩，營收恢復後，再適時調回。
金門縣稅務局局長翁自保指出，新冠肺炎疫情造成金門百業蕭條，稅務局在2月26日宣布「受疫情影響生意之娛樂業者，可申請核實調降娛樂稅。」，但屬被動申請減徵，楊鎮浯認為應化被動為主動，且中央制定「紓困振興特別條例」，施行自本年1月15日起施行，特別指示稅務局「娛樂稅主動全面減徵30%，應溯自1月15日生效。」。
另外，先前已申請的娛樂稅業者，仍適用全面減徵30%之措施，並溯自1月15日生效，故1月至3月份，已繳納娛樂稅者將依程序辦理退稅。
翁自保表示，目前全台有多個縣市，都已實施娛樂稅減徵30%政策，當中台北市回溯期自今年2月起，宜蘭市則為今年3月，新北市、基隆市、高雄市為4月實施，唯獨金門從今年1月15日生效，回溯期堪稱是全國第一。
他也提及，調降娛樂稅，地區受惠的業者約有60多家，大概是酒店、KTV、網咖、夾娃娃機等娛樂相關產業。此外，稅務局已針對旅館業及餐廳業者，若受疫情影響，而因此需縮減營業規模，其樓層數申請停用期間，其房屋稅同意由營業用稅率3%，調降為非住家非營業用稅率1.5%。
在遊覽車及小客車租賃業之營業車輛使用牌照稅部分，稅務局也依中央目的事業主管機關之規定，本年度4月1日開徵之牌照稅僅需繳納半數。
另外，受新冠肺炎影響之紓困對象，稅務局也依財政部之意旨特別從寬處理稅捐延期或分期繳納申請，即受疫情影響，無法於繳納期間繳清稅捐者，得向稅務局申請延期或分期繳納之期限或期數，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年或分期3年 (36期)繳納，申請延期或分期繳納，得不受「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」第3條第3項規定之限制。
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