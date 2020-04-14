林華慶拜會楊鎮浯 支持金門設水獺保育中心

行政院農委會林務局局長林華慶今天拜會金門縣長楊鎮浯，林華慶表示，林務局全力支持金門縣設置歐亞水獺保育中心，與金門縣府一起守護這個瀕臨絕種保育類野生動物。

林華慶昨天到金門，巡視國土綠網計畫補助金門瀕危物種保育工作現況，同時邀集水獺保育領域專家與相關單位，在金門縣林務所召開109年歐亞水獺保育工作平台會議；他今天下午拜會楊鎮浯，獲楊鎮浯贈送歐亞水獺玩偶，也感謝金門縣林務所全力執行歐亞水獺保育工作。

陪同拜會的縣府建設處處長文水成表示，歐亞水獺曾出現在台灣各地海拔1500公尺以下的溪流，但是自從民國80年後就再也沒有確切的出現紀錄，只剩下金門有穩定族群。

文水成表示，依據野生動物保育法，歐亞水獺被列為瀕臨絕種保育類野生動物，林務局107年度起補助金門縣瀕危物種保育行動計畫，主要工作項目包括野生動物救傷站整修工程、動物光學警示裝置減緩動物路殺實驗、水獺廊道改善、螢火蟲復育、外來烏龜移除、水獺中心設置評估等項，經費達新台幣2600餘萬元。

建設處說明，自103年起即由林務局、縣府、農委會特有生物保育研究中心、金門國家公園管理處、台北市立動物園及相關專家學者組成水獺保育工作平台，針對水獺棲地減少破碎、污染、湖泊溪流乾涸、道路與車輛增加而提高的撞擊致死（路殺）機率、各類工程施工時直接或間接帶來的干擾以及遊蕩犬貓可能會攻擊水獺等威脅水獺族群生存的因子，訂定「歐亞水獺保育策略與行動計畫」，執行相關水獺保育工作。

這些工作包括，維護及改善水獺現有棲地與營造更多棲地、降低路殺、減低遊蕩犬貓的威脅、設立水獺保育中心、強化水獺研究教育與宣導等。