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高雄岡山名醫劉光雄辭世 一代法醫令人感念

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
一代名醫劉光雄昨晚辭世，不少地方人士感念他的醫德與醫術。記者徐白櫻／翻攝
一代名醫劉光雄昨晚辭世，不少地方人士感念他的醫德與醫術。記者徐白櫻／翻攝

高雄岡山「劉光雄醫院」創辦人劉光雄昨晚辭世、享壽 83歲，不僅卸下半世紀白袍，一代法醫人生就此畫下句點。老岡山人回憶說，「劉院長」擔任法醫多年，平日熱心公益，感念他畢生守護北高雄居民健康。

劉光雄出生於1937年，主攻外科領域，曾任職縣立岡山醫院外科主任，32 歲創辦「劉外科診所」，後來更名「劉光雄醫院」，豎立骨科醫院專業口碑。家人說，劉光雄去年起身體走下坡，醫院移交兒子劉騰翔管理，同時更名為「光雄長安醫院」。

早年岡山聞人共組「十八兄弟會」，劉光雄也是成員之一，劉很注重飲食與運動，晚年雖身體欠安仍熱心公益。死訊傳出後，很多岡山人留言感念，一名網友說「謝謝你。我的腳是被你救回的」。

劉光雄的妻子是內政部前部長余政憲妻子鄭貴蓮的姊姊，劉余兩人是連襟關係。余政憲說，劉光雄的太太鄭貴瑛是妻子的三姊，平日待人和善，且擔任法醫多年，素與檢察官、法官互動良好。75年12月25日，劉會同楊吉川、鄭文玉一起介紹妻子鄭貴蓮給他認識，兩人關係緊密，既是連襟也是媒人。

岡山

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