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金門兒童口罩短缺 志工媽媽加班趕制口罩套大方送

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
眼見金門兒童口罩短缺，議員唐麗輝（後）特別號召志工一起製作口罩套，希望延長口罩的使用時間。記者蔡家蓁／攝影
眼見金門兒童口罩短缺，議員唐麗輝（後）特別號召志工一起製作口罩套，希望延長口罩的使用時間。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情持續增溫，眼見最近兒童口罩大缺貨，金門的家長急跳腳，唐麗輝議員辦公室、金門縣婦女權益促進會與婦權會木蘭志工隊等單位，特別號召志工一起製作口罩套，希望延長口罩的使用時間，讓孩子們可以平安健康的上課。

唐麗輝表示，媒體大幅報導，金門的兒童口罩短缺，不少家長連跑數家藥局都買不到兒童口罩，相當憂心防疫，她特別號召了20多位的志工媽媽一起投入製作口罩套的行列，目前已經製作超過500個的口罩套，將優先贈送給金門的所有幼兒園，請有需求的學校，可以來電登記索取，聯絡人：周鳳珠、鄭淑芳，聯絡電話：312838。

包括金門縣婦權會理事長鄭倪佩輝、總幹事周鳳珠與木蘭志工隊長許麗芳等人連日來都到場趕制口罩套，他們都說，雖然大家都是第一次製作口罩套，剛開始動作比較慢，但經過楊赤玉老師的指導，志工們很快就上手，有時候一個下午就可以做出上百個。

周鳳珠也說，20位的木蘭志工，大多是婆婆媽媽，她說，很多都是「縫紉高手」， 以前年輕的時候專門在幫軍人「車衣服」，所以做起口罩套是得心應手。

而這些專業級的「縫紉高手」，分工也相當仔細，有的熨燙，有的摺疊，有的剪布，車縫，簡直像是小型的生產線，難怪產製的速度相當快。

兒童口罩大缺貨，議員唐麗輝、金門縣婦女權益促進會與婦權會木蘭志工隊等單位，特別號召志工一起製作口罩套，大家開心秀成果。記者蔡家蓁／攝影
兒童口罩大缺貨，議員唐麗輝、金門縣婦女權益促進會與婦權會木蘭志工隊等單位，特別號召志工一起製作口罩套，大家開心秀成果。記者蔡家蓁／攝影

口罩 金門

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