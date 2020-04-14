金門兒童口罩短缺 志工媽媽加班趕制口罩套大方送

新冠肺炎疫情持續增溫，眼見最近兒童口罩大缺貨，金門的家長急跳腳，唐麗輝議員辦公室、金門縣婦女權益促進會與婦權會木蘭志工隊等單位，特別號召志工一起製作口罩套，希望延長口罩的使用時間，讓孩子們可以平安健康的上課。

唐麗輝表示，媒體大幅報導，金門的兒童口罩短缺，不少家長連跑數家藥局都買不到兒童口罩，相當憂心防疫，她特別號召了20多位的志工媽媽一起投入製作口罩套的行列，目前已經製作超過500個的口罩套，將優先贈送給金門的所有幼兒園，請有需求的學校，可以來電登記索取，聯絡人：周鳳珠、鄭淑芳，聯絡電話：312838。

包括金門縣婦權會理事長鄭倪佩輝、總幹事周鳳珠與木蘭志工隊長許麗芳等人連日來都到場趕制口罩套，他們都說，雖然大家都是第一次製作口罩套，剛開始動作比較慢，但經過楊赤玉老師的指導，志工們很快就上手，有時候一個下午就可以做出上百個。

周鳳珠也說，20位的木蘭志工，大多是婆婆媽媽，她說，很多都是「縫紉高手」， 以前年輕的時候專門在幫軍人「車衣服」，所以做起口罩套是得心應手。