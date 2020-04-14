快訊

「致命中國」隨肺炎現形，美日擬資助製造業回國

華航改名「台灣航空」？ 可能要先問問長榮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東介壽圖書館辦展 紀念屏東在地作家郭漢辰

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
熱愛文學的郭漢辰，受多位作家影響，並投入地方書寫，留下許多動人的文字。圖／屏東縣政府文化處提供
熱愛文學的郭漢辰，受多位作家影響，並投入地方書寫，留下許多動人的文字。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東知名作家郭漢辰於上個月25日病逝，享年56歲。為追念已故屏東作家郭漢辰，今天在屏東市介壽圖書館辦理紀念書展，供郭漢辰自1996年以來的一系列著作，讓讀者認識他的文學才情，及對屏東土地與人文的深刻描繪。

郭漢辰曾任媒體記者15年，2006年由記者轉換跑道，至成功大學臺灣文學所攻讀，並將任職記者期間的所見所聞，轉為他創作的素材和養分，無論詩、散文、小說、報導文學等，都是他所擅長的文類，曾出版超過30本著作，被視為臺灣南部中生代的重要作家。

熱愛文學的郭漢辰，受葉石濤、陳冠學、王禎和、張愛玲等作家影響，投入地方書寫，留下許多動人的文字。

郭漢辰長期致力於屏東文化及文學的推廣，除成立屏東縣阿緱文學會，也規劃和參與屏東文學飛翔、青少年讀本進校園、大武山文學獎、大武山文學營等活動，用心於屏東文學扎根。

2019年更進駐作家張曉風在勝利眷村的舊居永勝5號，且定期舉辦文學分享，並將永勝5號做為推廣閱讀的基地，成為他對在地文化傳承的一份使命。

屏東縣政府文化處表示，縣府未來會持續研擬相關的紀念活動，目前也在討論日後的南國漫讀節，將以不同的呈現方式，來向郭漢辰老師表達最誠摯的尊敬與感謝。

屏東市介壽圖書館辦理屏東知名作家郭漢辰紀念書展。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東市介壽圖書館辦理屏東知名作家郭漢辰紀念書展。圖／屏東縣政府文化處提供
郭漢辰(左)與張曉風(右)在勝利眷村的舊居永勝5號合影。圖／屏東縣政府文化處提供
郭漢辰(左)與張曉風(右)在勝利眷村的舊居永勝5號合影。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東市介壽圖書館集合了屏東知名作家郭漢辰的部分著作在館內展出
屏東市介壽圖書館集合了屏東知名作家郭漢辰的部分著作在館內展出
屏東市介壽圖書館辦理屏東知名作家郭漢辰紀念書展。記者陳弘逸／攝影
屏東市介壽圖書館辦理屏東知名作家郭漢辰紀念書展。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 圖書館 張曉風

延伸閱讀

疫情中傳捷報 屏東鳳梨進軍日本連鎖超商

內需、外銷、加工三箭抗疫情衝擊 屏東穩固鳳梨價格

南台灣美味早午餐送到家 三大品牌防疫聯手出奇招

新冠肺炎疫情波及內銷價掉 屏東鳳梨農心鬱悶

相關新聞

高市文化局館舍文化園區人流管制 駁二小火車加大間隔

高雄市文化局宣布對所屬館舍及文化園區，都採取人流管制措施。過去遊人如織的駁二藝術特區，服務台售票處地面標示1.5公尺間距...

高市那瑪夏區爭取納入阿里山風景區 族人：愈快愈好

高雄市那瑪夏區鄰近嘉義縣，公所爭取加入阿里山國家風景爭取更多資源，市府觀光局今天下午舉辦說明會，多數居民表達強烈意願，希...

金門宣布減徵30%娛樂稅 回溯自1月15日生效

新冠肺炎疫情持續嚴峻，金門自2月10日起暫停「小三通」，疫情也重創地方產業及從業人員生計，金門縣長楊鎮浯今天宣布，娛樂稅...

高雄岡山名醫劉光雄辭世 一代法醫令人感念

高雄岡山「劉光雄醫院」創辦人劉光雄昨晚辭世、享壽 83歲，不僅卸下半世紀白袍，一代法醫人生就此畫下句點。老岡山人回憶說，...

金門兒童口罩短缺 志工媽媽加班趕制口罩套大方送

新冠肺炎疫情持續增溫，眼見最近兒童口罩大缺貨，金門的家長急跳腳，唐麗輝議員辦公室、金門縣婦女權益促進會與婦權會木蘭志工隊...

屏東介壽圖書館辦展 紀念屏東在地作家郭漢辰

屏東知名作家郭漢辰於上個月25日病逝，享年56歲。為追念已故屏東作家郭漢辰，今天在屏東市介壽圖書館辦理紀念書展，供郭漢辰...

觀光衝擊小琉球海龜棲地 他挺身當海龜防衛隊長

屏東縣小琉球近年掀起觀光熱，偕妻女返鄉開民宿的蔡正男發現，旅遊人潮帶來的垃圾與破壞，正悄悄侵蝕著美麗的生態環境，他默默立...

高市澄清湖今起單日限制7千人 六龜新威公園也有管制

高市戶外開放空間開始實施遊客總量管制，澄清湖今起限制每日入園數不超過7千人，遊客要量體溫、戴口罩，若車輛超過控管數會暫停...

高市基層診所也成疫情受災戶！看診量掉4至5成減診因應

新冠肺炎疫情影響各行各行，基層診所也受創。高雄市診所協會理事長楊宜璋表示，看診量與去年同期相比，平均衰退了4至5成，加上...

收入銳減 高市遊覽車運將參加培訓領「救命錢」

受新冠肺炎疫情衝擊，高雄市一名任職遊覽車司機的柯先生，收入銳減近三分之二，幾乎入不敷出，日前參加運輸業轉型培訓紓困方案，...

高雄市地價稅累進起點地價上調 今年為377.4萬元

高雄市109年重新規定地價，高雄市稅捐稽徵處公布計課地價稅累進起點地價為377.4萬元，比上次107年累進起點地價365...

大高雄供水吃緊 水公司：啟用備援水

大高雄地區供水從4月初進入水情稍緊的「綠燈」燈號，高屏溪攔河堰取水量只剩90萬噸，短缺部分須由備援水支應。水利署南區管理...

熱門新聞

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出為600萬元願助價購

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

回應陳抗者訴求 高市府動用二備金解決地方心頭大患

若爆疫情 林右昌：封閉廟口夜市

台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。