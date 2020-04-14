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屏東介壽圖書館辦展 紀念屏東在地作家郭漢辰
屏東知名作家郭漢辰於上個月25日病逝，享年56歲。為追念已故屏東作家郭漢辰，今天在屏東市介壽圖書館辦理紀念書展，供郭漢辰自1996年以來的一系列著作，讓讀者認識他的文學才情，及對屏東土地與人文的深刻描繪。
郭漢辰曾任媒體記者15年，2006年由記者轉換跑道，至成功大學臺灣文學所攻讀，並將任職記者期間的所見所聞，轉為他創作的素材和養分，無論詩、散文、小說、報導文學等，都是他所擅長的文類，曾出版超過30本著作，被視為臺灣南部中生代的重要作家。
熱愛文學的郭漢辰，受葉石濤、陳冠學、王禎和、張愛玲等作家影響，投入地方書寫，留下許多動人的文字。
郭漢辰長期致力於屏東文化及文學的推廣，除成立屏東縣阿緱文學會，也規劃和參與屏東文學飛翔、青少年讀本進校園、大武山文學獎、大武山文學營等活動，用心於屏東文學扎根。
2019年更進駐作家張曉風在勝利眷村的舊居永勝5號，且定期舉辦文學分享，並將永勝5號做為推廣閱讀的基地，成為他對在地文化傳承的一份使命。
屏東縣政府文化處表示，縣府未來會持續研擬相關的紀念活動，目前也在討論日後的南國漫讀節，將以不同的呈現方式，來向郭漢辰老師表達最誠摯的尊敬與感謝。
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