高市那瑪夏區爭取納入阿里山風景區 族人：愈快愈好

高雄市那瑪夏區鄰近嘉義縣，公所爭取加入阿里山國家風景爭取更多資源，市府觀光局今天下午舉辦說明會，多數居民表達強烈意願，希望盡快納入國家風景區。市府觀光局表示，那瑪夏擁有豐富物產與原民文化，樂見納入阿里山國家風景區，全力協助納編作業。

那瑪夏以布農族與卡那卡那富族群為主，去年那瑪夏區公所提案爭取納入交通部觀光局阿里山國家風景區。市府觀光局指出，那瑪夏去年7月提案審查，阿里山風景管理處（簡稱阿管處）9月回覆，要求補強資源說明與地方居民意見。

今天下午，市府觀光局邀集農業局、原民會等單位人員前往那瑪夏開「納入阿里山國家風景區地方說明會」，居民出席踴躍，多數人表達贊成，希望早日納入，為後代子孫創造更多機會，但也有人擔心日後土地使用受限，不希望納編後限制變多。

區長白樣指出，其他原鄉陸續納入風景區，那瑪夏也希望劃歸阿里山風景區爭取資源，區公所開過4次部落說明會，代表會也審核通過計畫書，近八成鄉親表達認同。不過未來若順利申請通過，依據原住民基本法精神，仍要取決於部落會議，須一半以上族人同意才算數。