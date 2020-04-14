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高市那瑪夏區爭取納入阿里山風景區 族人：愈快愈好

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市府觀光局今天下午舉辦「那瑪夏納入阿里山國家風景區地方說明會」，多數居民表達支持，希望早日納編爭取更多資源。圖／高市府觀光局提供
高雄市府觀光局今天下午舉辦「那瑪夏納入阿里山國家風景區地方說明會」，多數居民表達支持，希望早日納編爭取更多資源。圖／高市府觀光局提供

高雄市那瑪夏區鄰近嘉義縣，公所爭取加入阿里山國家風景爭取更多資源，市府觀光局今天下午舉辦說明會，多數居民表達強烈意願，希望盡快納入國家風景區。市府觀光局表示，那瑪夏擁有豐富物產與原民文化，樂見納入阿里山國家風景區，全力協助納編作業。

那瑪夏以布農族與卡那卡那富族群為主，去年那瑪夏區公所提案爭取納入交通部觀光局阿里山國家風景區。市府觀光局指出，那瑪夏去年7月提案審查，阿里山風景管理處（簡稱阿管處）9月回覆，要求補強資源說明與地方居民意見。

今天下午，市府觀光局邀集農業局、原民會等單位人員前往那瑪夏開「納入阿里山國家風景區地方說明會」，居民出席踴躍，多數人表達贊成，希望早日納入，為後代子孫創造更多機會，但也有人擔心日後土地使用受限，不希望納編後限制變多。

區長白樣指出，其他原鄉陸續納入風景區，那瑪夏也希望劃歸阿里山風景區爭取資源，區公所開過4次部落說明會，代表會也審核通過計畫書，近八成鄉親表達認同。不過未來若順利申請通過，依據原住民基本法精神，仍要取決於部落會議，須一半以上族人同意才算數。

觀光局副局長葉欣雅表示，納入風景區後土地管理法規還是依據現行規定，不會因此發展受限，多數人認同那瑪夏有豐富的物產、人文與原民文化，對於納編表達支持，市府曾召開跨局處會議進行討論，各單位皆表支持，希望那瑪夏可順利納編。

高雄市府觀光局今天下午舉辦「那瑪夏納入阿里山國家風景區地方說明會」，多數居民表達支持，希望早日納編爭取更多資源。圖／高市府觀光局提供
高雄市府觀光局今天下午舉辦「那瑪夏納入阿里山國家風景區地方說明會」，多數居民表達支持，希望早日納編爭取更多資源。圖／高市府觀光局提供

那瑪夏 阿里山 觀光局

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