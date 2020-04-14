觀光衝擊小琉球海龜棲地 他挺身當海龜防衛隊長

屏東縣小琉球近年掀起觀光熱，偕妻女返鄉開民宿的蔡正男發現，旅遊人潮帶來的垃圾與破壞，正悄悄侵蝕著美麗的生態環境，他默默立下打造「環境教育示範島」品牌目標，除以「海龜防衛隊長」帶頭傳達生態保育觀念，為帶動環保旅店風氣的旅店，去年又通過認證成為全國唯二「銀級」環保標章旅館，他的環保行動也在島上發酵，被縣府推薦競逐今年國家環境教育獎環境教育個人組獎。

43歲的蔡正男是小琉球漁民子弟，國中畢業後搬至台灣本島求學、 工作，因關注家鄉環境問題，專長電工的他13年前偕妻女返鄉從事民宿業，有感於過重的人為遊憩壓力逐步侵蝕小島的生態環環，特別是海龜，他拿起攝影機和空拍機開始紀錄、調查島上的海龜生態和破壞現況，以俏皮的「海龜防衛隊長」身分到島上國中小學向師生傳達愛環境的理念，希望撒下的種子，日後能成長茁壯。

「落實環保，先從自身做起，再來影他人！」蔡正男說，希望打造小島為「環境教育示範島」品牌，帶頭開設環保旅店，接受環保局輔導為生態環保旅店，前年獲「銅級」環保標章認證，去年升級為全國唯二的「銀級」環保旅館，需符合環境管理、節能、省水、綠色採購、廢棄物減量、危害性物質管理及資源回收等審查規定，目前已有60家跟進，是全台密度最高地區。