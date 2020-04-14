疫情中傳捷報 屏東鳳梨進軍日本連鎖超商

屏東縣政府去年與日本大型連鎖超市SEIYU（西友）洽談合作，在新冠肺炎疫情中傳來捷報，第1個貨櫃今天在高樹鄉銀獅農場裝箱上櫃，縣長潘孟安封櫃後啟航，預計出貨300噸。

首批6.2噸金鑽鳳梨訂單今天裝箱上櫃，潘孟安與銀獅青果生產合作社的鳳梨農第2代洪銘聰共同參與外銷日本SEIYU超市的「好日旺來 屏東鳳梨外銷日本SEIYU首航儀式」，以正面力量與消息，為農民們打氣加油。

潘孟安表示，屏東是台灣鳳梨的主要產地，總產量佔全國一半以上，今年1至4月台灣外銷日本鳳梨量約880公噸，屏東縣約占600公噸，主要地點以大阪、神戶、東京為主要銷售地。

潘孟安強調，這次屏東鳳梨外銷日本SEIYU通路，不同於過去透過貿易商銷售方式，而是由縣府成立的台屏農公司與沃爾瑪集團洽談，由子公司SEIYU直接在日本九州300多家連鎖超市上架，不僅分散原有大陸訂單，未來並將開拓更多新興外銷市場通路。

潘孟安說，屏東鳳梨、香蕉已拿到進軍東奧的指定認證，雖然東奧延期，鳳梨一樣要讓國外朋友吃到，針對其他農漁產的產銷，縣府也同步進行中，全力挺農民。

農業處長黃國榮表示，SEIYU的訂單是去年縣府與日本沃爾瑪集團洽談成功的，原來預訂今年出貨600公噸，但遇到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，訂單下修至300公噸。

黃國榮說，3至6月是屏東鳳梨的旺季，3600公頃的面積每年產量約12、13萬公噸，9成外銷，絕大多數銷往中國，縣府這幾年輔導農民開發歐美、中東、東南亞及日本市場。

黃國榮表示，目前受到新冠肺炎疫情影響，外銷受到很大的衝擊，縣府現在除了持續積極洽談各國及國內通路外，也輔導農民自製加工。

對於屏東鳳梨首次能夠直進到日本最大超市集團SEIYU超市通路上架，不像以往是進入日本各地的批發市場再行分銷。除了屏東鳳梨的品質優於其他國家，農民從種植、採收、保鮮、分級到包裝直至上櫃出口，都是要優質台灣農產品的品牌形象躍上國際舞台的主因。

今天啟航的第1櫃約6.2公噸，集合屏東優質供果園的鳳梨，銀獅農場是其中之一。吳姓鳳梨農表示，目前鳳梨雖沒有滯銷問題，但受到疫情影響，消費市場疲軟，去年1公斤新台幣30元，現在砍到1公斤20到22元。