金門娛樂稅全面減徵30%溯 自1月15日生效

金門縣政府今天宣布，鑑於新冠肺炎疫情沒有和緩跡象，地方娛樂稅全面減徵30%，並溯自1月15日生效，協助業者渡過難關，待疫情趨緩，營收恢復後，再由稅務局適時調回。

縣府發布新聞稿表示，有鑑於新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，稅務局雖於2月26日宣布「受疫情影響生意之娛樂業者，可申請核實調降娛樂稅」。但由於屬被動申請減徵，而且是自申請日依實際營業概況降請娛樂稅，縣長楊鎮浯認為這項被動申請核准減徵，在疫情未和緩及市場嚴重蕭條下，為苦民所苦，讓人民有感，應化被動為主動。

而且中央制定的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，施行期間自1月15日起施行，因此楊鎮浯指示稅務局，這次地方的娛樂稅主動全面減徵30%，應溯自1月15日生效。

縣政府表示，小三通自2月10日暫停，加上空中交通台金航班大幅減少，重創金門觀光旅遊及經濟商業活動；而且全球疫情沒有和緩趨勢，嚴重影響地方相關產業業者及從業員工生計。縣府除配合中央制定的特別條例辦理紓困、補貼、振興措施及對員工提供必要協助外，自疫情影響開始，楊鎮浯就多次指示就地方稅、屬地方政府權責部分，研擬相關賦稅的減徵或延期、分期繳納措施。

稅務局長翁自保表示，已針對旅館，餐廳業者，若受疫情影響，因此需縮減營業規模，樓層數申請停用期間，房屋稅同意由營業用稅率3%，調降為非住家非營業用稅率1.5%。在遊覽車及小客車租賃業的營業車輛使用牌照稅部分，稅務局也依中央目的事業主管機關規定，今年度4月1日開徵的牌照稅僅需繳納半數。

另外，疫情影響的紓困對象，稅務局也依財政部意旨從寬處理稅捐延期或分期繳納申請，對於無法在繳納期間繳清稅捐者，得申請延期或分期繳納，期限或期數不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年或分期3年（36期）繳納，申請延期或分期繳納，得不受「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」第3條第3項規定的限制。