快訊

林益世2年貪汙刑期快服完 申請假釋獲准了

遭違法解雇 鴻海前總經理討回近800萬元股利

金門娛樂稅全面減徵30%溯 自1月15日生效

中央社 / 金門縣14日電

金門縣政府今天宣布，鑑於新冠肺炎疫情沒有和緩跡象，地方娛樂稅全面減徵30%，並溯自1月15日生效，協助業者渡過難關，待疫情趨緩，營收恢復後，再由稅務局適時調回。

縣府發布新聞稿表示，有鑑於新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，稅務局雖於2月26日宣布「受疫情影響生意之娛樂業者，可申請核實調降娛樂稅」。但由於屬被動申請減徵，而且是自申請日依實際營業概況降請娛樂稅，縣長楊鎮浯認為這項被動申請核准減徵，在疫情未和緩及市場嚴重蕭條下，為苦民所苦，讓人民有感，應化被動為主動。

而且中央制定的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，施行期間自1月15日起施行，因此楊鎮浯指示稅務局，這次地方的娛樂稅主動全面減徵30%，應溯自1月15日生效。

縣政府表示，小三通自2月10日暫停，加上空中交通台金航班大幅減少，重創金門觀光旅遊及經濟商業活動；而且全球疫情沒有和緩趨勢，嚴重影響地方相關產業業者及從業員工生計。縣府除配合中央制定的特別條例辦理紓困、補貼、振興措施及對員工提供必要協助外，自疫情影響開始，楊鎮浯就多次指示就地方稅、屬地方政府權責部分，研擬相關賦稅的減徵或延期、分期繳納措施。

稅務局長翁自保表示，已針對旅館，餐廳業者，若受疫情影響，因此需縮減營業規模，樓層數申請停用期間，房屋稅同意由營業用稅率3%，調降為非住家非營業用稅率1.5%。在遊覽車及小客車租賃業的營業車輛使用牌照稅部分，稅務局也依中央目的事業主管機關規定，今年度4月1日開徵的牌照稅僅需繳納半數。

另外，疫情影響的紓困對象，稅務局也依財政部意旨從寬處理稅捐延期或分期繳納申請，對於無法在繳納期間繳清稅捐者，得申請延期或分期繳納，期限或期數不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年或分期3年（36期）繳納，申請延期或分期繳納，得不受「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」第3條第3項規定的限制。

疫情 減徵 肺炎

延伸閱讀

金門香蓮廟捐贈復康巴士給縣府 造福身障朋友

防止疫情擴散 金門室內空間將採實名登記

金門長照最後一塊拼圖 安岐多元照顧中心動土

疫情謠言不斷民眾心慌慌 金門縣府公布居家隔離人數

相關新聞

高市文化局館舍文化園區人流管制 駁二小火車加大間隔

高雄市文化局宣布對所屬館舍及文化園區，都採取人流管制措施。過去遊人如織的駁二藝術特區，服務台售票處地面標示1.5公尺間距...

高市那瑪夏區爭取納入阿里山風景區 族人：愈快愈好

高雄市那瑪夏區鄰近嘉義縣，公所爭取加入阿里山國家風景爭取更多資源，市府觀光局今天下午舉辦說明會，多數居民表達強烈意願，希...

觀光衝擊小琉球海龜棲地 他挺身當海龜防衛隊長

屏東縣小琉球近年掀起觀光熱，偕妻女返鄉開民宿的蔡正男發現，旅遊人潮帶來的垃圾與破壞，正悄悄侵蝕著美麗的生態環境，他默默立...

高市澄清湖今起單日限制7千人 六龜新威公園也有管制

高市戶外開放空間開始實施遊客總量管制，澄清湖今起限制每日入園數不超過7千人，遊客要量體溫、戴口罩，若車輛超過控管數會暫停...

高市基層診所也成疫情受災戶！看診量掉4至5成減診因應

新冠肺炎疫情影響各行各行，基層診所也受創。高雄市診所協會理事長楊宜璋表示，看診量與去年同期相比，平均衰退了4至5成，加上...

收入銳減 高市遊覽車運將參加培訓領「救命錢」

受新冠肺炎疫情衝擊，高雄市一名任職遊覽車司機的柯先生，收入銳減近三分之二，幾乎入不敷出，日前參加運輸業轉型培訓紓困方案，...

高雄市地價稅累進起點地價上調 今年為377.4萬元

高雄市109年重新規定地價，高雄市稅捐稽徵處公布計課地價稅累進起點地價為377.4萬元，比上次107年累進起點地價365...

大高雄供水吃緊 水公司：啟用備援水

大高雄地區供水從4月初進入水情稍緊的「綠燈」燈號，高屏溪攔河堰取水量只剩90萬噸，短缺部分須由備援水支應。水利署南區管理...

葉匡時和美女拍婚紗照 原來為行銷高雄觀光

雖然目前全民防疫，地方政府仍希望在防疫的前提下，民生經濟多少能有一些生氣，高雄市觀光局3月、4月分別推愛河觀光月和軍事觀...

內需、外銷、加工三箭抗疫情衝擊 屏東穩固鳳梨價格

屏東縣物產豐富，鳳梨生產面積超過3千公頃，產量居全國之冠，近年外銷以日本、大陸為主，大陸市場需求量較大。屏東縣銀獅合作社...

高雄市議會16日開程序委員會 23日前開臨時會

高雄市議會28位議員連署要求議會開臨時會，議會預定周四（16日）下午開程序委員會討論臨時會召開議程，臨時會預計在23日之...

新冠肺炎疫情波及內銷價掉 屏東鳳梨農心鬱悶

屏東縣是國內鳳梨最大產地，今年受忽冷忽熱的氣候影響，產量較去年略降約11萬噸，受新冠肺炎疫情影響，占九成外銷的市場大陸，...

熱門新聞

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出為600萬元願助價購

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

因疫情私企業精簡人力 東縣府即時上工今起招募500職缺

回應陳抗者訴求 高市府動用二備金解決地方心頭大患

若爆疫情 林右昌：封閉廟口夜市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。