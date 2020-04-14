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高市澄清湖今起單日限制7千人 六龜新威公園也有管制
高市戶外開放空間開始實施遊客總量管制，澄清湖今起限制每日入園數不超過7千人，遊客要量體溫、戴口罩，若車輛超過控管數會暫停入園10分至20分鐘。另方面，六龜新威森林公園也要控管入園車輛，北段停車場只能停放7成車輛，遊客中心人數不超過100人。
澄清湖是高雄居民重要遊憩區域之一，總面積375公頃，市民只要憑身分證可免費入園，量體溫已經實施一段時日，今天起全部都要戴口罩入園，出入口也由三處縮減成一處。
自來水公司七區管理處表示，澄清湖平日遊客量約4千人，假日會達上萬人之多，因考量新冠肺炎疫情嚴峻，管理處依據面積換算出來的承載量為每日7千人。
管理處表示，澄清湖平日沒有遊客過多疑慮，但假日可能會超標，上周六日開始試行入園控管，若入園人數太多，會暫停車子入內10至20分鐘，遊客都很配合防疫新措施，未來大門口會設置紅外線體溫偵測儀器，以縮短遊客在入口處的等待時間。
除市區景區管制入園人數外，茂林國家風景區六龜新威森林公園也開始控管入園遊客量。茂管處管理課指出，森林公園面積26公頃，但考量疫情嚴峻，臨近遊客中心的北段停車場只能停放7成車，其餘車輛須改往南段園區停車場，進入遊客中心的旅遊也必須戴口罩、量體溫，同一時間入園人數控制在100人左右。
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