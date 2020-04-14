高市文化局館舍文化園區人流管制 駁二小火車加大間隔

高雄市文化局宣布對所屬館舍及文化園區，都採取人流管制措施。過去遊人如織的駁二藝術特區，服務台售票處地面標示1.5公尺間距，戶外市集攤位間距2公尺，空間人流以可維持社交距離人數為上限，超過時進行管制；駁二小火車也加大搭乘間隔，維持社交距離。

高雄市文化局表示，文化中心管理處各展場，進入展場需配合實名制登錄，各展場配合實施人流管制，同時段入場人數以100人為限；高雄市立圖書總館實施人流管制，同一時間入館以700人為限，現在也實施實名制入館，並採取梅花座間隔排列。

高雄市電影館與VR劇院，每場次座位都採取間隔座位方式劃位，請民眾不要擅自變更座位。

文化局表示，駁二藝術特區服務台售票處地面標示1.5公尺間距，戶外市集攤位間距2公尺，空間人流以可維持社交距離人數為上限，超過時進行管制；駁二小火車也加大搭乘間隔，維持社交距離。

高雄市歷史博物館及附屬各館舍、高雄市立美術館、文化資產中心轄管各文化景點園區，都要維持民眾社交距離。紅毛港文化園區，展示館管制參觀人數上限，同時段為30人，並暫停團體進入，強制要求進入展示館及搭乘文化遊艇的民眾都要戴口罩。