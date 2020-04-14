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高市基層診所也成疫情受災戶！看診量掉4至5成減診因應
新冠肺炎疫情影響各行各行，基層診所也受創。高雄市診所協會理事長楊宜璋表示，看診量與去年同期相比，平均衰退了4至5成，加上防疫支出、醫護人員津貼增加，許多診所都入不敷出，有些診所以減診因應，也有少數診所大嘆快撐不下去了，希望政府將診所納入紓困。
楊宜璋是耳鼻喉科醫師，他表示，現在有關呼吸道感染科別，民眾即使有症狀，也不敢看病，或者就直接去買藥吃。診所的看診量大幅減少，跟去年同期相比，大概衰退了4至5成。疫情期間，基層診所要準備足夠的防疫物資，篩檢站也增加了工作量，並提高醫護人員津貼，營運負擔比過去更重。
楊宜璋表示，基層診所提供民眾基本醫療照顧，如果沒有基層診所，大家都湧向醫院，萬一疫情大爆發，醫療體系將無法承受，基層診所是一股穩定的力量。現在受到疫情影響，看診量少了了許多，有的診所以減診因應，例如一天3診改成2診，以減少開支。也有少數診所反映快撐不下去了，希望政府趕快給基層診所紓困，一旦基層診所潰堤，也會危及台灣的醫療體系。
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