快訊

中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

愛情摩天輪扮媒合角色論挨批 鄭照新：專業說法

中央社 / 高雄14日電

高雄市韓國瑜提送施政報告揭露，重要政見愛情摩天輪市府將「續扮演協調媒合角色」，高市議員質疑韓國瑜是自打嘴巴。高雄市新聞局長鄭照新今天說，施政報告是「專業說法」。

高雄市議會第3次定期大會原訂於16日起召開，韓國瑜日前提送市議會的施政報告揭露，高市府於高雄港區土地開發公司董事會上提案，將愛情摩天輪開發案納入港區招商，市府將「續扮演協調媒合角色」與中央攜手合作，共同促成港區開發的利益。

民進黨高雄市議員高閔琳對此在臉書（Facebook）貼文指出，韓國瑜號稱國際投資、萬眾矚目的愛情摩天輪竟然只扮演「協商媒合角色」，這是在狠狠地打了自己好幾巴掌，徹底揭開他不斷號稱「拚防疫、顧市政」的遮羞布，並質疑這個政見的可行性。

鄭照新今天在市政會議後接受媒體聯訪表示，扮演「協調媒合角色」，這是專業的說法，高市府也盼趕快簽訂土地開發協議書。

愛情摩天輪開發案，韓國瑜在去年8月出席招商說明會時表示會在去年年底公告招商，高雄市經發局於去年12月12日說明因為交通部未同意簽訂三方開發協議書，導致12月的招標延誤，高市府籲中央勿政治操作。

高雄市都發局長林裕益告訴中央社記者，開發協議（航港局、港務公司、高市府），目前仍卡在交通部。

不過，航港局南部航務中心主任張博彥受訪表示，開發協議因為投資土地負擔比例從原本的42%調高為52%，已失去投資效益，開發協議書已由交通部退回港務公司，將視高雄市都發局檢討調整負擔比例後再研議。

高市府指出，業者屬意投資愛情摩天輪的地點在愛河出海口一帶的舊港區碼頭範圍，即多功能經貿園區計畫的「特定文化休閒專用區」第20工區內。

韓國瑜 高雄市 愛情

延伸閱讀

高雄市政會議 首次視訊開會

沒公開行程=沒行程？綠議員酸韓國瑜神隱被回嗆

28議員連署 高市議會將開臨時會

視察交通路網 韓國瑜騎車到楠梓百慕達體驗

相關新聞

高市文化局館舍文化園區人流管制 駁二小火車加大間隔

高雄市文化局宣布對所屬館舍及文化園區，都採取人流管制措施。過去遊人如織的駁二藝術特區，服務台售票處地面標示1.5公尺間距...

大高雄供水吃緊 水公司：啟用備援水

大高雄地區供水從4月初進入水情稍緊的「綠燈」燈號，高屏溪攔河堰取水量只剩90萬噸，短缺部分須由備援水支應。水利署南區管理...

高市基層診所也成疫情受災戶！看診量掉4至5成減診因應

新冠肺炎疫情影響各行各行，基層診所也受創。高雄市診所協會理事長楊宜璋表示，看診量與去年同期相比，平均衰退了4至5成，加上...

收入銳減 高市遊覽車運將參加培訓領「救命錢」

受新冠肺炎疫情衝擊，高雄市一名任職遊覽車司機的柯先生，收入銳減近三分之二，幾乎入不敷出，日前參加運輸業轉型培訓紓困方案，...

高雄市地價稅累進起點地價上調 今年為377.4萬元

高雄市109年重新規定地價，高雄市稅捐稽徵處公布計課地價稅累進起點地價為377.4萬元，比上次107年累進起點地價365...

葉匡時和美女拍婚紗照 原來為行銷高雄觀光

雖然目前全民防疫，地方政府仍希望在防疫的前提下，民生經濟多少能有一些生氣，高雄市觀光局3月、4月分別推愛河觀光月和軍事觀...

內需、外銷、加工三箭抗疫情衝擊 屏東穩固鳳梨價格

屏東縣物產豐富，鳳梨生產面積超過3千公頃，產量居全國之冠，近年外銷以日本、大陸為主，大陸市場需求量較大。屏東縣銀獅合作社...

高雄市議會16日開程序委員會 23日前開臨時會

高雄市議會28位議員連署要求議會開臨時會，議會預定周四（16日）下午開程序委員會討論臨時會召開議程，臨時會預計在23日之...

新冠肺炎疫情波及內銷價掉 屏東鳳梨農心鬱悶

屏東縣是國內鳳梨最大產地，今年受忽冷忽熱的氣候影響，產量較去年略降約11萬噸，受新冠肺炎疫情影響，占九成外銷的市場大陸，...

民眾為「豐豬爺」戴口罩 鵬管處尊重但要求戴完取下

新冠肺炎疫情持續發燒，放置屏東大鵬灣國家風景區遊客中心旁的2019台灣燈會副燈「豐豬爺」，前天有民眾到場為「豐豬爺」戴上...

進軍日本超市及量販店通路 屏東鳳梨拚外銷

屏東縣長潘孟安今天到屏東縣高樹鄉「銀獅農場」，參加鳳梨出口封櫃儀式。屏東縣政府農業處歷經1年多的努力，終於將屏東金鑽鳳梨...

撐不下去 高雄六合夜市近40攤停業

受新冠肺炎疫情影響，觀光消費產業受衝擊，高雄市知名六合夜市生意下滑逾8成。六合夜市自治管理委員會主委莊其章今天表示，有近...

熱門新聞

進擊的口罩販賣機 柯P：下周起12行政區試辦

進市場沒戴口罩新北要開罰 柯文哲長嘆一聲

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出為600萬元願助價購

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

紓困政策太多免驚 嘉義縣府推一站式資訊網站

因疫情私企業精簡人力 東縣府即時上工今起招募500職缺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。