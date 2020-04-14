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第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

屏縣府爭取原民保留地禁伐補償 1萬多人受惠

中央社 / 屏東縣14日電

屏東縣政府辦理原住民保留地禁伐補償，108年度檢測面積達2萬多公頃，為原住民爭取高達6億3000萬元補償經費，不論面積或金額都居全國之冠，有1萬3781人受惠。

原民處今天表示，縣府檢測人力只有35人，每人需執行面積約670.74公頃，在人力不足下將士用命，108年度執行核定補償面積2萬多公頃，受理3萬筆件數中直接受益人數達1萬3781人，補償經費更高達近新台幣6億3000萬元，都在全國名列前茅。

屏東縣長潘孟安表示，「原住民保留地禁伐補償條例」是落實原住民族土地正義的政策，對於屏東山區的水源涵養、水土保持、綠化環境、自然生態保育等方面都有莫大的助益，同時也提升原住民族鄉親經濟收入，是兼具生態保育永續經營及生計的重要工作。

他說，屏東禁伐補償面積廣大，35名檢測員平均每人要檢測超過600公頃林地，除面臨林地位處偏僻不易到達，具高風險性外，對於體能負擔更是無比巨大，因此希望能持續透過科技予以輔助，降低工作風險與提升效率。

縣府原民處表示，因申請案多位於不易到達的偏遠地區，且常因天候狀況或道路阻斷致使無法至現地會勘，為改善執行檢測作業的困擾，縣府近期採購科技衛星影像，做為檢測判定的輔助工具。

原民處表示，今年3月間縣府在屏東科技大學辦理教育訓練，廣邀派駐公所林業檢測人員及業務主辦人員、主管等約70人參訓，提升檢測人員的專業科技技能與知識。

已有8年資歷的檢測員楊文正被問到檢測員的艱辛時說，最常發生的是失足腳受傷、車子爆胎、被虎頭蜂、蛇類攻擊、或是夏天中暑等，常常一大早出門到現地會勘，下山時已是黑夜。印象最深刻的是有一次到三地門鄉的達來部落，遇到將近60度的陡坡，手腳並用爬了近1小時才終於克服。

屏東縣政府 原住民

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