高雄市地價稅累進起點地價上調 今年為377.4萬元

高雄市109年重新規定地價，高雄市稅捐稽徵處公布計課地價稅累進起點地價為377.4萬元，比上次107年累進起點地價365.9萬元略高。以地價總額377.4萬元為例，今年繳地價稅可省下575元。

為貼近不動產市場脈動，高雄市稅捐處依規定每2年須根據公告地價，重新規定地價一次。今年重新規定地價後的累進起點地價為377.4萬元，較107年累進起點地價365.9萬元略高。因此今年地價總額未超過377.4萬元者，可按基本稅率千分之10徵收。

高雄市稅捐處解釋，一般土地地價稅係採累進稅率，按地價總額超過累進起點地價倍數，每超過累進起點地價5倍增加一個級距，共有6個稅率級距，第1級距就是地價總額377.4萬元以下，稅率千分之10。

如超過377.4萬元，超過的累進差額，將分別課徵稅率千分之15到千分之55。以地價總額377.4萬元為例，因107年累進起點地價365.9萬元，377.4萬超過累進起點地價，超過累進地價的差額為11.5萬元，差額部分以千分之15課稅，其餘仍課徵千分之10，107年將共課徵3萬8315元，今年則降為3萬7740元，可省下575元。

不過如果民眾持有的土地，如符合自用住宅用地、工業用地等規定，即可不論地價總額多少，均分別按千分之2、千分之10特別稅率計徵，但須於今年9月22日前提出申請，才能適用今年11月開徵的地價稅。