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疫情衝擊公益商圈 台中餐飲老店咬牙拚業績

中央社 / 台中14日電

台中市公益商圈是餐飲一級戰區，受到新冠肺炎疫情影響，商圈來客量下滑，已有多家餐廳暫時停業或退出商圈，其餘老店咬牙苦撐，推出外帶餐或與外送平台合作，盼能度過疫期。

公益商圈向來競爭激烈，加上店面租金高，如果無法站穩腳步，只能黯然退出，便得公益商圈餐廳洗牌很快，這次受到疫情影響，民眾減少外出用餐，仍然咬牙苦撐的業者只能出招吸客，連知名高檔港式餐廳金悅軒也首度推出外帶85折優惠，鼎王及無老鍋則與外帶平台合作推出平價獨享餐。

房仲業者蔡鴻霖指出，公益商圈餐飲業者在上波電商及外送平台崛起後，就曾遭遇衝擊，這波疫情更帶來重擊，大型餐飲業還可勉強支撐，但已有多家退出商圈了，也有業者剛好租約到期，趁機選擇到租金較便宜的地點重新展店，相較過去，現在公益商圈店面租金有更多議價空間。

在公益商圈以高檔著稱的金悅軒，向來是中部地區政商名流宴客首選，是由補教名師羅文貴創立，延請香港名廚坐鎮，受到疫情影響，3月業績下滑1成，而過去一位難求的義法餐酒館bistro88則下滑2到3成，但提供外送及外帶服務的金苑茶餐廳業績則逆勢上漲。

由於疫情持續延燒，金悅軒推出外帶餐因應，有招牌單點菜單，也有2到3人套餐、4到6人套餐供選擇，並首度祭出外帶85折優惠。bistro88除了推出防疫外帶分享餐，也與外送平台合作。

知名的鼎王麻辣鍋與無老鍋除了推出外帶滿額送手工魚丸1份外，也與外送平台合作推出平價獨享餐，每份新台幣300元有找，讓想要一個人在家吃火鍋者，也能外送到府享用。

疫情 餐飲業 電商

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