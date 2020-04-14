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大高雄供水吃緊 水公司：啟用備援水

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
大高雄進入水情稍緊的「綠燈」燈號，尚能穩定供水至6月無虞。記者徐白櫻／攝影
大高雄進入水情稍緊的「綠燈」燈號，尚能穩定供水至6月無虞。記者徐白櫻／攝影

大高雄地區供水從4月初進入水情稍緊的「綠燈」燈號，高屏溪攔河堰取水量只剩90萬噸，短缺部分須由備援水支應。水利署南區管理局與自來水公司七區管理處表示，近日水情確實吃緊，高屏溪川流量達臨界點，不足部分調度深水井與伏流水因應，不過透過水利署統一調度，汛期前供水無虞。

大高雄每日民生與工業用水量共需156萬噸，由高屏溪攔河堰、鳳山水庫、阿公店水庫等地支應。水情燈號共有藍、綠、黃、橙、紅五個燈號，相較去年，今年水情不佳，4月1日進入水情稍緊的「綠燈」。

自來水公司七區管理處表示，高屏堰每日取水105萬噸，近日因水情不佳，高屏溪川流量只剩10.1cms（立方公尺／秒），每日取水量降至90萬噸，不足的15萬噸由深水井、伏流水補足，民眾要節約用水。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴指出，今年高屏與台南降雨量只有歷年平均的七成左右，4月1日起進入綠燈，但區域調度後仍可維持供水穩定，還沒進入減壓、減量階段，而且每日維持供應10噸原水給南化水庫儲存備用，可穩定供水至6月無虞，但仍希望老天爺可以多點雨水。

高屏溪 南化水庫 水利署

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