葉匡時和美女拍婚紗照 原來為行銷高雄觀光

雖然目前全民防疫，地方政府仍希望在防疫的前提下，民生經濟多少能有一些生氣，高雄市觀光局3月、4月分別推愛河觀光月和軍事觀光，副市長葉匡時和觀光局長邱俊龍今天與藝人沈玉琳共同行銷到高雄觀光，葉、邱和模特兒拍婚紗照，鼓勵大家在防疫的同時，如想「出外走走」，可到高雄一遊。

今天的「婚紗照」選在高雄愛河愛之鯨旁的愛河畔，由葉匡和邱俊龍臨時充當男主角，女主角是兩位身裁高挑有致的模特兒。

葉匡時說，選在「愛之鯨」旁邊拍行銷高雄觀光影片，一方面是愛河的主題，另方面是環保，愛之鯨是用回收的各式 桶子打造，強調環保，鯨是目前瀕臨生態危機的動物，「愛之鯨」有深刻的環保意識。

邱俊龍說，高雄4月推軍事觀光，有鳳山、岡山的軍事遺址和景點和鼓山的鼓山洞隧道，期盼民眾兼顧防疫的同時如果想「出外走走」，可以到高雄一遊。

沈玉琳說，高雄在推愛情產業，模特兒以婚紗造型在愛河拍行銷高雄觀光影片，也是為了行銷到觀光。