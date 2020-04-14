快訊

第5波網購口罩15日開始！可訂4至8歲小童立體口罩

直播／好消息！睽違36天 國內今無新增新冠肺炎病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉匡時和美女拍婚紗照 原來為行銷高雄觀光

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市副市長葉匡時（左）為了行銷高雄觀光，今天和漂亮的女模特兒拍婚紗照為高雄宣傳。記者楊濡嘉／攝影
高雄市副市長葉匡時（左）為了行銷高雄觀光，今天和漂亮的女模特兒拍婚紗照為高雄宣傳。記者楊濡嘉／攝影

雖然目前全民防疫，地方政府仍希望在防疫的前提下，民生經濟多少能有一些生氣，高雄市觀光局3月、4月分別推愛河觀光月和軍事觀光，副市長葉匡時和觀光局長邱俊龍今天與藝人沈玉琳共同行銷到高雄觀光，葉、邱和模特兒婚紗照，鼓勵大家在防疫的同時，如想「出外走走」，可到高雄一遊。

今天的「婚紗照」選在高雄愛河愛之鯨旁的愛河畔，由葉匡和邱俊龍臨時充當男主角，女主角是兩位身裁高挑有致的模特兒。

葉匡時說，選在「愛之鯨」旁邊拍行銷高雄觀光影片，一方面是愛河的主題，另方面是環保，愛之鯨是用回收的各式　桶子打造，強調環保，鯨是目前瀕臨生態危機的動物，「愛之鯨」有深刻的環保意識。

邱俊龍說，高雄4月推軍事觀光，有鳳山、岡山的軍事遺址和景點和鼓山的鼓山洞隧道，期盼民眾兼顧防疫的同時如果想「出外走走」，可以到高雄一遊。

沈玉琳說，高雄在推愛情產業，模特兒以婚紗造型在愛河拍行銷高雄觀光影片，也是為了行銷到觀光。

對於和女模特兒拍婚紗照，葉匡時說，他和太太拍婚紗照是30多年前的事，是在台北中正紀念堂拍的，他的太太如果知道他今天和模特兒拍婚紗照，可能要說他「自不量力」。兩位模特兒趕忙教葉匡時跟太座說，一切過目就忘了、心中只有太太一個人。

高雄市副市長葉匡時（左三）、觀光局長邱俊龍（左二）為了行銷高雄觀光，今天和漂亮的女模特兒拍婚紗照為高雄宣傳。記者楊濡嘉／攝影
高雄市副市長葉匡時（左三）、觀光局長邱俊龍（左二）為了行銷高雄觀光，今天和漂亮的女模特兒拍婚紗照為高雄宣傳。記者楊濡嘉／攝影

婚紗 模特兒 愛河

延伸閱讀

韓國瑜低調拚市政 藍看好會挺過罷韓

葉匡時率隊突擊檢查 酒店小姐尖叫落荒而逃

影／葉匡時突擊檢查酒店 小姐落荒而逃

建議行政院會改線上開會 葉匡時：肩膀碰肩膀太擠

相關新聞

高雄市地價稅累進起點地價上調 今年為377.4萬元

高雄市109年重新規定地價，高雄市稅捐稽徵處公布計課地價稅累進起點地價為377.4萬元，比上次107年累進起點地價365...

大高雄供水吃緊 水公司：啟用備援水

大高雄地區供水從4月初進入水情稍緊的「綠燈」燈號，高屏溪攔河堰取水量只剩90萬噸，短缺部分須由備援水支應。水利署南區管理...

葉匡時和美女拍婚紗照 原來為行銷高雄觀光

雖然目前全民防疫，地方政府仍希望在防疫的前提下，民生經濟多少能有一些生氣，高雄市觀光局3月、4月分別推愛河觀光月和軍事觀...

新冠肺炎疫情波及內銷價掉 屏東鳳梨農心鬱悶

屏東縣是國內鳳梨最大產地，今年受忽冷忽熱的氣候影響，產量較去年略降約11萬噸，受新冠肺炎疫情影響，占九成外銷的市場大陸，...

民眾為「豐豬爺」戴口罩 鵬管處尊重但要求戴完取下

新冠肺炎疫情持續發燒，放置屏東大鵬灣國家風景區遊客中心旁的2019台灣燈會副燈「豐豬爺」，前天有民眾到場為「豐豬爺」戴上...

進軍日本超市及量販店通路 屏東鳳梨拚外銷

屏東縣長潘孟安今天到屏東縣高樹鄉「銀獅農場」，參加鳳梨出口封櫃儀式。屏東縣政府農業處歷經1年多的努力，終於將屏東金鑽鳳梨...

撐不下去 高雄六合夜市近40攤停業

受新冠肺炎疫情影響，觀光消費產業受衝擊，高雄市知名六合夜市生意下滑逾8成。六合夜市自治管理委員會主委莊其章今天表示，有近...

內需、外銷、加工三箭抗疫情衝擊 屏東穩固鳳梨價格

屏東縣物產豐富，鳳梨生產面積超過3千公頃，產量居全國之冠，近年外銷以日本、大陸為主，大陸市場需求量較大。屏東縣銀獅合作社...

高雄市議會16日開程序委員會 23日前開臨時會

高雄市議會28位議員連署要求議會開臨時會，議會預定周四（16日）下午開程序委員會討論臨時會召開議程，臨時會預計在23日之...

影／呼應防疫 綠營立委議員齊跳洗手舞

戴口罩、勤洗手，已經是防疫時期的生活日常。民進黨高雄市議員李雅慧日前邀約立委趙天麟及幾位同黨議員一同跳洗手舞，並剪輯成影...

回應陳抗者訴求 高市府動用二備金解決地方心頭大患

曾參選立委失利的李柏融今年1月間帶汽油到市府抗議，副市長李四川與他交涉，得知陳情訴求是茄萣大排惡臭難耐，要求市府解決。今...

28議員連署 高市議會將開臨時會

考量新冠肺炎疫情，高雄市議會日前召開程序委員會，在國民黨多數優勢下決議將定期會延後召開；民進黨昨與時代力量等小黨串連，共有28位議員連署要求召開臨時會，議會表示，接到連署書後，會交由議事組來草擬提案，再經程序委員會審定，最晚4月23日前召開臨時會；高雄市政府對此強調尊重、配合。

熱門新聞

進擊的口罩販賣機 柯P：下周起12行政區試辦

歷時13年 台中市今拆除大智慧大樓

搶救打工族！南投縣政府釋500職缺

進市場沒戴口罩新北要開罰 柯文哲長嘆一聲

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出1500萬元願助價購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。