內需、外銷、加工三箭抗疫情衝擊 屏東穩固鳳梨價格

屏東縣物產豐富，鳳梨生產面積超過3千公頃，產量居全國之冠，近年外銷以日本、大陸為主，大陸市場需求量較大。屏東縣銀獅合作社表示，屏東鳳梨盛產期在3至6月，今年受疫情影響，往年鳳梨每公斤約30元，今年跌至22至25元。縣府說，會加強國內、外銷市場，及農產加工三大策略，穩住鳳梨價格，降低產銷失衡風險。

屏東農友表示，今年外銷大陸市場，因為疫情衝擊，出口量減少約4成，疫情確實成為今年產銷的一大變數。

屏東縣農業處表示，縣府近年持續開拓外銷市場，雖然疫情不可預測，為穩定鳳梨價格，從維持國內銷售市場暢通，也開拓國外市場，農產加工也是一途，有助讓鳳梨價格保持穩定。

農委會農糧署南區分署指出，今年屏東鳳梨收成面積約8184公頃，預估產量43萬4873公噸，與去年43萬2633公噸相差不大，會持續透產銷調節措施，產期前輔導農民分散鳳梨產期，穩定供貨。拓展外銷部分，將補助業者拓展大陸以外新興市場所需的海運、空運費用。