聽新聞
test
0:00 / 0:00
內需、外銷、加工三箭抗疫情衝擊 屏東穩固鳳梨價格
屏東縣物產豐富，鳳梨生產面積超過3千公頃，產量居全國之冠，近年外銷以日本、大陸為主，大陸市場需求量較大。屏東縣銀獅合作社表示，屏東鳳梨盛產期在3至6月，今年受疫情影響，往年鳳梨每公斤約30元，今年跌至22至25元。縣府說，會加強國內、外銷市場，及農產加工三大策略，穩住鳳梨價格，降低產銷失衡風險。
屏東農友表示，今年外銷大陸市場，因為疫情衝擊，出口量減少約4成，疫情確實成為今年產銷的一大變數。
屏東縣農業處表示，縣府近年持續開拓外銷市場，雖然疫情不可預測，為穩定鳳梨價格，從維持國內銷售市場暢通，也開拓國外市場，農產加工也是一途，有助讓鳳梨價格保持穩定。
農委會農糧署南區分署指出，今年屏東鳳梨收成面積約8184公頃，預估產量43萬4873公噸，與去年43萬2633公噸相差不大，會持續透產銷調節措施，產期前輔導農民分散鳳梨產期，穩定供貨。拓展外銷部分，將補助業者拓展大陸以外新興市場所需的海運、空運費用。
國內行銷方法也更加靈活，包括強化電子商務通路、宅配服務等，與超市量販通路辦行銷活動等。多元加工也是重點，公部門補助加工處理費、集運費，輔導加工業者產製餡料、飲品、果乾等多元化產品，延長儲存期，也紓緩產地銷貨壓力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言