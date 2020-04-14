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高雄市議會16日開程序委員會 23日前開臨時會
高雄市議會28位議員連署要求議會開臨時會，議會預定周四（16日）下午開程序委員會討論臨時會召開議程，臨時會預計在23日之前召開，高雄市長韓國瑜預計會列席報告防疫丶紓困和振興經濟措施。
為了臨時會，議會正依中央流行疫情指揮中心的規定，規劃官員列席席報告丶議員質詢空間，由於連署案指明是了解高雄市政府防疫丶紓困和振興經濟，所以不用所有局處首長列席，只要相關局處首長列席報告丶備詢即可，議會朝向規劃官員座位分散。
市議會議員座位每兩個位子隔一個走道，議會估計在黨團聯合質詢時人數會較多，一般質詢可以分散，較無社交距離的疑慮。
民進黨團發起開臨時會連署，就是要市長韓國瑜到會報告，韓國瑜是高雄市防疫最高指揮官，預計會率相關局處長向議會報告。
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