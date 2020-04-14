快訊

居家檢疫竟跑台北就醫確診！基隆1家4口遭重罰170萬

獨家回應／「20年噩夢纏身」 主播陳海茵親揭閃退真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎疫情波及內銷價掉 屏東鳳梨農心鬱悶

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東是鳳梨重要產地，除加強國內行銷，也全力拓展外銷市場。記者陳弘逸／攝影
屏東是鳳梨重要產地，除加強國內行銷，也全力拓展外銷市場。記者陳弘逸／攝影

屏東縣是國內鳳梨最大產地，今年受忽冷忽熱的氣候影響，產量較去年略降約11萬噸，受新冠肺炎疫情影響，占九成外銷的市場大陸，因大成市陸續封城訂單大減，內銷通路也因疫情需求減少，產地價一直在成本價的每台斤10元上下徘徊，以外銷為主的鳳梨農不得不轉往內銷，價格再往下掉，鳳梨農大嘆也被這波肆虐全球的疫情掃到。

屏東縣政府農業處說，屏東鳳梨去年產量12萬噸，今年受氣候影響約減產1萬噸，但這波疫情不僅衝擊外銷市場，內銷也因民眾盡量減少外食，需求量跟著下降，產地價最近一直在成本價的每台斤10元上下徘徊，占九成的大陸外銷市場訂單取消大半，連帶影響價格，目前外銷每件10公斤價格在200至220元間，也逼近成本價。

縣府農業處說，今年屏東鳳梨產量不算盛產，但受新冠肺炎疫情響，造成市場供過於求，價格拉不起來，縣府積極協助拓展日本和澳州等地外銷市場，並請農會協會開發賣場等內銷通路。

吳姓鳳梨農一直以外銷大陸市場為主，他嘆口氣說，去年外銷每公斤價格維持在240至260元的好價，今年1月疫情升溫後訂單開始銳減，本月較去年同期砍了一半訂單，200至220元間也直逼成本，無法外銷就只有轉內銷，價格再往下掉，也被這波肆虐全球的疫情掃到，要能突圍的，多是以國內宅配市場為主力的農友。

屏東是鳳梨重要產地，除加強國內行銷，也全力拓展外銷市場。記者陳弘逸／攝影
屏東是鳳梨重要產地，除加強國內行銷，也全力拓展外銷市場。記者陳弘逸／攝影

疫情 屏東縣政府 鳳梨

延伸閱讀

進軍日本超市及量販店通路 屏東鳳梨拚外銷

五一人流管制 高屏東「順時中」

南六企業買1100箱台南鳳梨 捐基層防疫人員減少滯銷

全聯買鳳梨店員詢問「貼心服務」他驚呼：10年來初次遇到

相關新聞

新冠肺炎疫情波及內銷價掉 屏東鳳梨農心鬱悶

屏東縣是國內鳳梨最大產地，今年受忽冷忽熱的氣候影響，產量較去年略降約11萬噸，受新冠肺炎疫情影響，占九成外銷的市場大陸，...

民眾為「豐豬爺」戴口罩 鵬管處尊重但要求戴完取下

新冠肺炎疫情持續發燒，放置屏東大鵬灣國家風景區遊客中心旁的2019台灣燈會副燈「豐豬爺」，前天有民眾到場為「豐豬爺」戴上...

進軍日本超市及量販店通路 屏東鳳梨拚外銷

屏東縣長潘孟安今天到屏東縣高樹鄉「銀獅農場」，參加鳳梨出口封櫃儀式。屏東縣政府農業處歷經1年多的努力，終於將屏東金鑽鳳梨...

撐不下去 高雄六合夜市近40攤停業

受新冠肺炎疫情影響，觀光消費產業受衝擊，高雄市知名六合夜市生意下滑逾8成。六合夜市自治管理委員會主委莊其章今天表示，有近...

內需、外銷、加工三箭抗疫情衝擊 屏東穩固鳳梨價格

屏東縣物產豐富，鳳梨生產面積超過3千公頃，產量居全國之冠，近年外銷以日本、大陸為主，大陸市場需求量較大。屏東縣銀獅合作社...

高雄市議會16日開程序委員會 23日前開臨時會

高雄市議會28位議員連署要求議會開臨時會，議會預定周四（16日）下午開程序委員會討論臨時會召開議程，臨時會預計在23日之...

影／呼應防疫 綠營立委議員齊跳洗手舞

戴口罩、勤洗手，已經是防疫時期的生活日常。民進黨高雄市議員李雅慧日前邀約立委趙天麟及幾位同黨議員一同跳洗手舞，並剪輯成影...

回應陳抗者訴求 高市府動用二備金解決地方心頭大患

曾參選立委失利的李柏融今年1月間帶汽油到市府抗議，副市長李四川與他交涉，得知陳情訴求是茄萣大排惡臭難耐，要求市府解決。今...

28議員連署 高市議會將開臨時會

考量新冠肺炎疫情，高雄市議會日前召開程序委員會，在國民黨多數優勢下決議將定期會延後召開；民進黨昨與時代力量等小黨串連，共有28位議員連署要求召開臨時會，議會表示，接到連署書後，會交由議事組來草擬提案，再經程序委員會審定，最晚4月23日前召開臨時會；高雄市政府對此強調尊重、配合。

大八飯店餐券求償 4月20日前登記

紅極一時的高雄市大八飯店去年7月停業，消費糾紛不斷，不少消費者拿飯店餐券要求償。高雄市政府已委託台灣消費者保護協會代向大八飯店提起團體訴訟，協會第一波受理253人、約200多萬餐券求償追討。第二波受理至4月20日，目前有106人提出。

甜度19度 那瑪夏水蜜桃預購中

每年4至5月是熱帶水蜜桃盛產期，今年受新冠肺炎疫情影響，高雄市那瑪夏區停辦行銷活動，因防疫問題無法前往市區醫院設攤展售，只能爭取企業或機關團體協助認購。那瑪夏區公所表示，汁多味甜的水蜜桃已開放預購，是季節限定水果，希望大家能夠支持原鄉小農。

五一人流管制 高屏東「順時中」

清明連假期間多個景點人潮爆量，引發疫情蔓延疑慮，中央要求五一連假各景點要採人流管制，台東縣觀光業者昨天前往縣府陳情，希望不要實施遊客總量管制，以免衝擊商機，台東縣政府回應一切遵照中央指示辦理。高雄市及屏東縣政府也表示，不會「逆時中」。

熱門新聞

進擊的口罩販賣機 柯P：下周起12行政區試辦

歷時13年 台中市今拆除大智慧大樓

搶救打工族！南投縣政府釋500職缺

進市場沒戴口罩新北要開罰 柯文哲長嘆一聲

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出1500萬元願助價購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。