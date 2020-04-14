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新冠肺炎疫情波及內銷價掉 屏東鳳梨農心鬱悶
屏東縣是國內鳳梨最大產地，今年受忽冷忽熱的氣候影響，產量較去年略降約11萬噸，受新冠肺炎疫情影響，占九成外銷的市場大陸，因大成市陸續封城訂單大減，內銷通路也因疫情需求減少，產地價一直在成本價的每台斤10元上下徘徊，以外銷為主的鳳梨農不得不轉往內銷，價格再往下掉，鳳梨農大嘆也被這波肆虐全球的疫情掃到。
屏東縣政府農業處說，屏東鳳梨去年產量12萬噸，今年受氣候影響約減產1萬噸，但這波疫情不僅衝擊外銷市場，內銷也因民眾盡量減少外食，需求量跟著下降，產地價最近一直在成本價的每台斤10元上下徘徊，占九成的大陸外銷市場訂單取消大半，連帶影響價格，目前外銷每件10公斤價格在200至220元間，也逼近成本價。
縣府農業處說，今年屏東鳳梨產量不算盛產，但受新冠肺炎疫情響，造成市場供過於求，價格拉不起來，縣府積極協助拓展日本和澳州等地外銷市場，並請農會協會開發賣場等內銷通路。
吳姓鳳梨農一直以外銷大陸市場為主，他嘆口氣說，去年外銷每公斤價格維持在240至260元的好價，今年1月疫情升溫後訂單開始銳減，本月較去年同期砍了一半訂單，200至220元間也直逼成本，無法外銷就只有轉內銷，價格再往下掉，也被這波肆虐全球的疫情掃到，要能突圍的，多是以國內宅配市場為主力的農友。
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