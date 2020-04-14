高雄市政會議 首次視訊開會

因應新冠肺炎疫情，高雄市府今首次用視訊方式召開市政會議，市長韓國瑜與各局處首長在各自辦公地點，以視訊設備的方式連線開會。

高雄市新聞局長鄭照新表示，今上午視訊會議就是所有的局處首長在各自的辦公空間，運用視訊軟體以線上的形式進行，今天進行的結果都非常順暢，包括各局處相關報告及簡報，都用視訊方式進行，也都非常順暢、非常成功。

至於視訊方式會持續到什麼時候，鄭照新說，會依疫情的發展跟變化而定，關注疫情的發展，市府防疫第一、防疫優先，務必是保障大家的權益，並讓市政跟防疫工作可並行不悖。

有綠議員認為視訊會議，可能是替之後議會的臨時會鋪路，鄭照新重申，市府完全尊重議會自主的決議，議會內部有很多討論，有人覺得要線上會議，有人要如期開會或延會等，市府都是尊重，但是千萬不要把自己內部討論的內容變成是市府有意還是陰謀，市府對這些事情感到有點一頭霧水。議會內部的討論是正常的，市府也一切予以尊重，不要牽拖市府。

民進黨議員高閔琳今在臉書批愛情摩天輪一案，市府竟只扮演「協商媒合角色。」對此，鄭照新說，看土開公司到底什麼時候可以簽訂所謂的協議書，至於媒合當然是媒合有意願投資的廠商，跟所謂的的土地的擁有者，市府作為一個媒合的角色，也是一個倡議者的角色。在大部分的開發都是這樣，也是專業的說法。