民眾為「豐豬爺」戴口罩 鵬管處尊重但要求戴完取下

新冠肺炎疫情持續發燒，放置屏東大鵬灣國家風景區遊客中心旁的2019台灣燈會副燈「豐豬爺」，前天有民眾到場為「豐豬爺」戴上自製的大型口罩，希望能阻煞；鵬管處人員強調尊重民眾的民俗防疫觀點，但為維護公共場域藝術創作的完整性，要求戴上後拍照即取下。

為「豐豬爺」戴上大型口罩的民俗專家廖大乙認為，去年台灣燈會在屏東逢豬年，主燈未以十二生肖，採用「巨鮪來富」，以民俗觀點來看，「豬坐地將得瘟疫肺炎」，研判恐有「不明瘟疫將流傳民間」。

他說，去年底新冠漢肺炎開始出現疫情，也在豬年尾端進入台灣，印證這項分析，他特別為牠戴上口罩，除了阻煞深意，也宣導民眾進出公共場所要戴上口罩。

鵬管處表示，發現有民眾替去年台灣燈會副燈「豐豬爺」戴口罩後前往了解，要求戴上後拍攝即取下；尊重民眾在疫情期間對防疫意見的表述和觀點，也呼籲民眾尊重公共場域公共藝術品創作性。