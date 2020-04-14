進軍日本超市及量販店通路 屏東鳳梨拚外銷
屏東縣長潘孟安今天到屏東縣高樹鄉「銀獅農場」，參加鳳梨出口封櫃儀式。屏東縣政府農業處歷經1年多的努力，終於將屏東金鑽鳳梨，出口到日本西友（SEIYU）連鎖超級市場，屏東鳳梨會在日本24小時全天營業的超級市場及量販店上架。
屏東縣政府、全聯福利中心及台灣生活良好國際共同在2017年2月成立「台灣屏東農業國際運銷公司」（簡稱台屏農），曾將屏東金鑽鳳梨上架至大陸400多家沃爾瑪量販店。
這次合作的日本西友（SEIYU）超市是跨國集團沃爾瑪旗下，西友超市販售的商品種類繁多，價格走實惠親民路線，24小時全天營業。日本多數超市在晚間8點後紛紛打烊，24小時營業的西友超市，獲日本上班族青睞。
屏東縣政府農業處表示，屏東是農業大縣，縣府持續拓展農產品內外銷市場，歷經1年多時間洽談合作，展現成果，屏東優質的金鑽鳳梨將進入日本境內300多家西友超市通路銷售。
農業處長黃國榮說，屏東農產出口日本市場一向穩定，縣府嚴加管控品質，過往日本以進口東南亞鳳梨居多，屏東鳳梨品質比東南亞鳳梨更出色，價格也較高些，有信心能在日本市場闖出一片天。
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