進軍日本超市及量販店通路 屏東鳳梨拚外銷

屏東縣長潘孟安今天到屏東縣高樹鄉「銀獅農場」，參加鳳梨出口封櫃儀式。屏東縣政府農業處歷經1年多的努力，終於將屏東金鑽鳳梨，出口到日本西友（SEIYU）連鎖超級市場，屏東鳳梨會在日本24小時全天營業的超級市場及量販店上架。

屏東縣政府、全聯福利中心及台灣生活良好國際共同在2017年2月成立「台灣屏東農業國際運銷公司」（簡稱台屏農），曾將屏東金鑽鳳梨上架至大陸400多家沃爾瑪量販店。

這次合作的日本西友（SEIYU）超市是跨國集團沃爾瑪旗下，西友超市販售的商品種類繁多，價格走實惠親民路線，24小時全天營業。日本多數超市在晚間8點後紛紛打烊，24小時營業的西友超市，獲日本上班族青睞。

屏東縣政府農業處表示，屏東是農業大縣，縣府持續拓展農產品內外銷市場，歷經1年多時間洽談合作，展現成果，屏東優質的金鑽鳳梨將進入日本境內300多家西友超市通路銷售。