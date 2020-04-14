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撐不下去 高雄六合夜市近40攤停業

中央社 / 高雄14日電
受疫情影響，高雄市六合夜市攤商說和疫情爆發前相比，顧客少了近9成。記者劉學聖／攝影 (聯合報資料照)
受疫情影響，高雄市六合夜市攤商說和疫情爆發前相比，顧客少了近9成。記者劉學聖／攝影 (聯合報資料照)

受新冠肺炎疫情影響，觀光消費產業受衝擊，高雄市知名六合夜市生意下滑逾8成。六合夜市自治管理委員會主委莊其章今天表示，有近40攤業者暫停營業，其它業者減少備料苦撐。

莊其章接受中央社記者電話採訪指出，六合夜市生意自農曆春節後，隨疫情影響每況愈下，整體生意下滑逾8成；六合夜市176攤，已有近40攤業者暫停營業，包括多家海產店、胡椒餅及珍珠奶茶攤等，而繼續營業者只能減少備料苦撐下去。

他舉經營的海產粥為例，過去一天逾千碗的生意，客人排隊苦候不到座位，現在每天賣不到300碗；至於一些生意衝擊更大的業者就選擇暫停營業。

另外，從市長選舉、總統選舉，一直以來很支持市長韓國瑜的「杏仁哥」吳育全在六合夜市賣杏仁茶，昨天他在臉書Facebook貼文「因全球疫情影響，杏仁哥在六合路攤位只能暫時停業」，暫以網路宅配杏仁粉為主，臉書還上傳2張六合夜市生意冷清的照片。

高雄市政府經濟發展局市場管理處長吳思賢坦言，六合夜市生意受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊很大，少了觀光客，國旅及在地民眾消費也大幅下滑，過去從中山路要穿越夜市到自立路，總是遊客摩肩接踵，如今傍晚前往消費遊客寥寥無幾。

除了六合夜市，高雄市包括瑞豐夜市或自強夜市的生意也很慘澹。為協助業者紓困，經發局指出，高雄銀行配合推出「齊心防疫」紓困貸款，申貸對象以有稅籍登記的小規模商業、公司、商業登記者；也就是含個人工作室、攤商如有稅籍登記，即可向高銀申請貸款。

六合夜市位於新興區自立二路和中山一路之間的六合二路上，臨近市中心火車站。六合夜市興起於1950年代初期，是高雄歷史悠久、最具代表性的夜市，囊括海產粥、木瓜牛奶、筒仔米糕、烏魚腱、十全藥燉排骨等港都特色招牌小吃。在交通部觀光局「2010年特色夜市選拔活動」中，六合夜市拿下網路票選「台灣人氣第1名、最環保、最友善、最有魅力、最好逛的夜市」5項冠軍。

六合夜市 疫情 高雄市

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