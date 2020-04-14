大高雄供水稍緊 南水局調度備援水供應

紅極一時的高雄市大八飯店去年7月停業，消費糾紛不斷，不少消費者拿飯店餐券要求償。高雄市政府已委託台灣消費者保護協會代向大八飯店提起團體訴訟，協會第一波受理253人、約200多萬餐券求償追討。第二波受理至4月20日，目前有106人提出。

2020-04-13 23:14