回應陳抗者訴求 高市府動用二備金解決地方心頭大患

曾參選立委失利的李柏融今年1月間帶汽油到市府抗議，副市長李四川與他交涉，得知陳情訴求是茄萣大排惡臭難耐，要求市府解決。今年3月2，李四川偕水利局、環保局到區公所，與李柏融、茄萣地區全體里長開會，決議動用1100萬第二預備金，徹底清除汙泥、臭味，解決地方居民的心頭大患，相關工程已開工，預計下月可完工，李四川也在12日到場勘查。

高雄市茄萣區尚未鋪設汙水下水道系統，不僅家庭汙水、雨水注入茄萣大排，周邊市場攤販的用水也匯流進大排，因大排未加蓋，且久未清除底泥，產生難聞的惡臭，影響居民生活品質。

今年1月20日，曾參選高雄市立委選舉失利的李柏融帶著裝有500CC汽油的寶特瓶、打火機，手持「霸權政府草菅人命，不顧百姓死活」白布條，隻身到市府鳳山行政中心，要找市長韓國瑜陳情抗議，警方當場制止，見他情緒激動，要拿身上汽油瓶，當場將他逮捕架離。

李四川出面與李柏融溝通，了解李曾是原高雄縣茄萣鄉民代表，他不滿茄萣大排惡臭問題多年未解，才會採取激烈手段表達訴求。

李四川認為，李柏融的請求是為公眾發聲，遂在今年3月2，偕水利局、環保局到茄萣區公所，與李柏融、茄萣地區全體里長開會，決議動用1100萬第二預備金，徹底清除汙泥、臭味，解決地方居民的心頭大患。

目前清淤、除臭工程正如火如荼進行，李四川本月12日曾到現場了解進度，預計下月就能完工，讓居民擺脫惡臭夢魘。