高雄市加碼防疫作為明確規範具體細項 防止社區感染

新冠肺炎全球確定病例數已快速增加達179萬人，國內個案數也持續增加，高雄市長韓國瑜今天主持「高雄市因應嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心第一級開設應變會議」，市府防疫團隊加碼防疫作為，要求餐飲業者暫停試吃、採梅花座、運用隔板、即時食物加蓋或包裝等；搭乘捷運、公車、輕軌、渡輪、計程車應全程配戴口罩，不聽勸導者將依法處3千元至1萬5千元罰鍰。

高雄市衛生局表示，因疫情考量，高雄市轄內知名觀光景點、遊樂園、夜市、市場、大型賣場及寺廟等，實施人流管制，並落實擴大社交距離措施，如劃設地標、單一出入口、劃線間隔站、加強舉牌宣導或請專人現場引導等措施，保持人與人之間社交距離室內1.5公尺、室外1公尺。衛生局將持續輔導餐飲業者加強防疫作為，例如暫停試吃、採梅花座、運用隔板、即時食物加蓋或包裝等，並呼籲餐飲業者、攤商及景點工作人員一律戴口罩。

衛生局表示，配合中央防疫政策，市民搭乘捷運、公車、輕軌、渡輪、計程車，應全程配戴口罩，不聽勸導者將依法處3千元至1萬5千元罰鍰。捷運高雄車站、左營站、巨蛋站、三多商圈站及美麗島站共5站，設置紅外線體溫偵測儀；並在生態園區站試辦「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門。所有渡輪航線都實施乘客量測額溫，如發現體溫過高民眾，則通報並協助就醫。

為強化居家檢疫、居家隔離民眾服務，高市府居家關懷服務中心已擴大服務，增加8線對外服務電話，代表號為822-0300，提供民眾便捷的服務。請民眾配合防疫政策，14日內絕對禁止出門，違反者逕行裁罰絕不寬貸。衛生局持續提供「重大疫情心理關懷電訪服務」，因疫情導致情緒困擾的民眾，可於上班時間撥打衛生局心理諮詢服務電話07-7134000分機5418、5419，或撥打衛生福利部24小時服務的1925專線。