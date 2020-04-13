馬祖僅剩1成旅客看藍眼淚 設計體驗旅遊突圍

新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）衝擊，僅剩1成旅客看馬祖藍眼淚，馬祖青年發展協會邀新品種旅行設計師洪震宇，帶領設計馬祖風土體驗，讓馬祖旅遊觀光更具吸引力。

馬祖4月邁入藍眼淚旅遊旺季，但疫情衝擊，據交通部民用航空局資料，今年3月南竿飛機旅客人次約1萬1412人次，但去年同期為2萬530人次；馬祖民宿發展協會理事長劉浩晨今天告訴中央社記者，訂房率從去年每日客滿跌落到僅剩約1成，還不時接到取消訂房訊息。

藍眼淚是指向一種夜光蟲（渦鞭毛藻），經海浪及自然風驚擾會發出淡藍色螢光，數量一多就會滿滿在海上，相傳看到這種生物大量出現，以它為食的丁香魚群會頻繁出現，4月到6月是最多的時候，也是馬祖漁民捕撈丁香魚季節；這種海面發光的自然現象，漁民舊稱丁香水、東洋水。

馬祖在地業者、文化工作者、公部門與居民齊聚，透過培力發展更具馬祖故事、在地體驗的旅遊設計，期待疫情後再升級馬祖觀光旅遊，吸引更多遊客到馬祖體驗最具文化風情的旅遊。

洪震宇擅長推動在地旅行與社區組織運作，曾培力多縣市發展體驗旅遊，也帶給馬祖不同工作坊課程，包含行銷企劃、故事力訓練。

洪震宇以體驗設計為主題，帶在地人體會「體驗將產生感動」的旅遊吸引力，引導在地人研擬可訴說的文化故事，客製化馬祖旅遊經濟。

參與者跳脫過往馬祖觀光窠臼，利用在地產品設計體驗遊程，也藉馬祖資源發展特色旅遊，如採集馬祖植物體驗結合地質知識與常民飲食；潮間帶海洋資源行程，讓旅人得知地方海洋文化、地方居民生活日常，由體驗創造感動。

馬祖青年發展協會理事長曹雅評表示，希望透過工作坊促進地方對話，創造公、私部門合作機會，發展地方如企劃、行銷能力等向外推廣軟實力，找到符合馬祖環境、共享經濟觀光可行性，讓馬祖人開創特有風土經濟旅遊。