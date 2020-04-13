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因疫情私企業精簡人力 東縣府即時上工今起招募500職缺
受新冠肺炎疫情影響，國內許多觀光、旅宿與餐飲而生意慘澹而精簡部分工時及按時計酬人力，為讓這些因疫情波及而暫時失業民眾有工作可作，台東縣政府推出安心即時上工計畫，共有500個公部門職缺，今天首日受理登記，有54人辦妥登記。
新冠肺炎疫情導致國內消費市場萎縮，飯店、旅行社、餐廳、遊覽車等行業都遭波及，對國內就業市場造成的影響，尤以部分工時或計時工需求大的飯店、餐廳，有不少業者大大縮減人力，行政院勞動部推出即時上工計畫，台東縣配合中央計畫，爭取500個在公部門工作職缺，今天首日受理登記。
縣府社會處勞工行政科科長王識殷表示，台東「安心即時上工」計畫，提供500個公部門職缺，每人每月最高80小時、時薪158元，每月最多可新增收入1萬2640元，今天首日有54人完成登記，其中台東市區有44人，其他15鄉鎮有10人登記。
王識殷表示，台東「安心即時上工」計畫適用對象為勞保投保薪資在2萬3800元(含)以下等被縮短工時的「非典型工作者」。
縣府社會處勞工行政科舉例，在餐飲業打工的「小如」因餐廳受疫情影響，生意不佳，雇主因應此狀況，縮短小如的工作時間，使小如每月排班從60小時縮減為40小時，小如雖有工作，但長時間被迫在家休息，收入嚴重短縮，導致家庭經濟出現問題。
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