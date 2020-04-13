視察交通路網 韓國瑜騎車到楠梓百慕達體驗

高雄市長韓國瑜日前視察高雄交通路網，與交通局長鄭永祥等人，走訪中博高架橋、楠梓百慕達、橋科聯外道路等，看有哪些地方可改善及加強。韓國瑜在臉書中說，為改善楠梓百慕達，已責成相關單位去改善不便且可能衍生危險的設施和路標。

韓國瑜在臉書上說，他上周和鄭永祥等人到高雄各處視察高雄交通路網，實地走訪中博高架橋、楠梓百慕達、橋科聯外道路等，看看有哪些地方可以改善及加強，以便給市民更加完善的交通路網。

他說，其中大家最關心的話題之一「楠梓百慕達」，他也騎乘機車走了一趟。這條路線有許多民眾反映，自開通以來就讓騎士「騎進去、出不來」，以及道路標示太晚出現、容易開錯路等不便之處。

韓國瑜說，為了改善這個讓大家「深陷其中」的問題，已責成相關單位去做處理，改善這些不便且可能會衍生危險的設施和路標，並首創全國顏色指引標示，沿線依目的地布設不同顏色導標及決策點導引標誌，提供更易辨識的道路指引措施。