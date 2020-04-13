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酒店舞廳停業衝擊生計 高市府允職訓輔導就業

中央社 / 高雄13日電
中央流行疫情中心宣布全台酒店及舞廳暫停營業，業者憂從業人員受衝擊，高市勞工局長王秋冬今天表示，尚未接獲相關人員申請協助，會提供有需求者職訓輔導及媒合就業。聯合報系資料照／記者徐如宜攝影
中央流行疫情中心宣布全台酒店及舞廳暫停營業，業者憂從業人員受衝擊，高市勞工局長王秋冬今天表示，尚未接獲相關人員申請協助，會提供有需求者職訓輔導及媒合就業。聯合報系資料照／記者徐如宜攝影

中央流行疫情中心宣布全台酒店及舞廳暫停營業，業者憂從業人員受衝擊，高市勞工局長王秋冬今天表示，尚未接獲相關人員申請協助，會提供有需求者職訓輔導及媒合就業。

中央流行疫情指揮中心9日發布酒店及舞廳暫停營業之後，高雄市通令並稽查相關業者配合暫停營業。高市經發局指出，全市有酒店及舞廳17家，要求業者落實停業，違者會依法裁罰，如果從業人員因此失業及有就業需求，都可向勞工局申請。

此外，金芭黎舞廳工作人員因接觸自武漢返國的台商，扮吹哨者舉報，而被喻為「護國舞小姐」，事後卻外傳遭業界封殺，民進黨立委劉世芳除為她聲援，也促市府協助謀職。

王秋冬指出，勞工局科長已聯絡到這名工作人員表達關切，但因當事人重視隱私，未多加說明是否失業；市府清楚說明相關輔導、職訓及工作媒合機會。不過，這名從業人員算是無固定雇主工作性質，因此勞工局仍保留聯絡窗口，讓她有需求時能提出申請。

勞工局統計，目前高雄市因疫情而放無薪假的共有40家業者、724人。至於酒店及舞廳停業衝擊工作機會，勞工局會提供協助。

勞工局 酒店

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