五一連假各景點須人流管制 民宿業者表示「早已看開」
51連假即將到來，有鑑於清明連假部分景點人潮爆量，中央要求51連假各景點都要人流管制。民宿業者表示，清明節過後慘淡的住房率「早已看開」，屏東縣政府則表示，皆會配合中央的指示。
屏東縣長潘孟安透過幕僚表示，目前所有的防疫措施皆以中央規範為主，也期望各縣市能統一規定，才能有助於觀光人潮的管制，如果部分地區管制或不管制，也可能造成觀光人潮移動到不管制的地方，這樣恐怕會增加當地防疫的壓力，甚至成為防疫缺口，因此，縣府針對屏東地區的防疫措施仍皆會配合中央的指示。
屏東縣民宿協會表示，疫情是非常時期，無論有沒有管制都會配合中央的防疫措施，自從上次清明節事件過後，訂房率一直不見起色也「早已看開」，所以許多業者都跟著到去參加民宿產業轉型的培訓課。
民宿業者表示，雖然屏東的確診個案都是來自境外移入，且都已經送往負壓隔離病房治療，但對於觀光客來說，只要看到確診人數有7名，還是會擔心而不來屏東觀光，再者，上次清明連假的警示訊息，更是讓許多遊客卻步的原因。
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