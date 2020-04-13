遭日本公務船追逐後捕到第一鮪 老船長永生難忘

東港籍漁船「宏吉財號」捕獲屏東「第一鮪」，今天在東港區漁會進行驗魚，確認符合資格將在近日拍賣。這是被日本公務船追逐後捕到第一鮪，讓62歲老船長張天興永生難忘

張天興說，捕魚40多年，第一次捕到屏東第一鮪相當高興，他日前在台灣海域被日本公務船追逐，之後就捕到第一鮪，可說是非常特別的經驗。

今天經東港區漁會專業人員檢測，確認超過200公斤，是活魚上鉤的公黑賄魚，品質相當好，近日將安排第一鮪的拍賣會。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，第一鮪拍賣會受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，不開放一般民眾進入，現場會採取直播方式，民眾可以上網觀看。

不過，今年因為疫情重創餐飲、觀光業，第一鮪的拍賣價格可能可能掉到新台幋5000到6000元。至於黑鮪魚平均價格去年每公斤約600元，今年可能跌到300元以下，對漁民生計影響相當大。

屏東縣「第一鮪」的標準是必須是北方黑鮪、上鉤時必須是活魚、體重185公斤以上、必須是高屏籍漁船、捕獲後必須通報漁業電台、必須第一個進港。