金芭黎護國舞小姐回應勞工局問候：謝謝關心目前還好

高雄市一名台商一月返台後確診新冠肺炎，發後時還到舞廳趴趴走，被金芭黎一名舞小姐舉報。這名小姐被網友稱為「護國舞小姐」，最近傳出被高雄市酒店、舞廳封殺。高雄市勞工局長王秋冬表示，今天已與這個市民聯絡上，提供關懷與協助，由於對方非常重視隱私，僅表示謝謝關心，目前不需要協助。

媒體關心「護國舞小姐」的現況。王秋冬表示，勞工局今天中午與「這位市民」聯絡上，她非常重視隱私，所以勞工局只是傳達關懷，及能夠提供的協助，並留下聯絡的窗口。她很感謝市府的關心，表示如果將來需要市府的協助，她會跟勞工局聯繫。

王秋冬說，勞工局告訴對方市府可以提供哪些協助，她說知道了，謝謝關心，目前還不需要協助，如果有需要會連絡。就勞工局了解，以這個行業來講，她並不算是正式員工，是無一定雇主勞工。市府基於服務與保護的立場，不方便講太多，但這位市民他目前都是正常的狀態。