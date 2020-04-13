星媒體「台灣真的沒攻擊譚德塞？」 王定宇：這家親中

世界衛生組織譚德塞公開發言指台灣對他惡意攻擊，連日來引發許多討論，新加坡媒體「聯合早報」刊載「台灣真的沒有攻擊譚德塞嗎」，加上最近新加坡總理夫人的「呃」事件，引起台星邦誼的聯想，民進黨立委王定宇在臉書上指稱，聯合早報一直是親共的媒體，這種媒體的言論不能說代表星國的輿論，只能說是「習近平意見」。

王定宇表示，「聯合早報」是新加坡發行量最大的華文報紙。除新加坡發行之外，也在中國、香港和汶萊等地少量發行，在中國是「唯一獲准在中國大城市發行的海外華文報紙」。目前在北京與上海發行，或在指定的五星級酒店及大商場方可購買，以及在圖書館等特定場所閱覽。「聯合早報」的專評學者一般為「帶有一定的中國民族主義思想的時事評論員」，如阮次山、中國全國政協委員韓方明等人。

而撰寫「台灣真的沒有攻擊譚德塞嗎」的「庄慧良」過去不乏依照自己的意識型態批判總統蔡英文，同時也支持韓國瑜，王定宇表示，批判譚德塞的，何止台灣，世界各國都在批評，而且理由是「在一、二月提供錯誤訊息、防疫不力、都以中共意見為意見、導致數以萬計的人命損失、難以估算的經濟損失等等」，這些批評跟膚色無關，跟防疫能力有關，跟人命有關。