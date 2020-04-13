快訊

中和警「踹頭」事件：警方的私刑，法治國的死刑？

國防大學傳學生「發燒一星期」緊急停課！校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星媒體「台灣真的沒攻擊譚德塞？」 王定宇：這家親中

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
立委王定宇認為新加坡「聯合早報」的言論不能代表星國的輿論。圖／取自臉書
立委王定宇認為新加坡「聯合早報」的言論不能代表星國的輿論。圖／取自臉書

世界衛生組織譚德塞公開發言指台灣對他惡意攻擊，連日來引發許多討論，新加坡媒體「聯合早報」刊載「台灣真的沒有攻擊譚德塞嗎」，加上最近新加坡總理夫人的「呃」事件，引起台星邦誼的聯想，民進黨立委王定宇在臉書上指稱，聯合早報一直是親共的媒體，這種媒體的言論不能說代表星國的輿論，只能說是「習近平意見」。

王定宇表示，「聯合早報」是新加坡發行量最大的華文報紙。除新加坡發行之外，也在中國、香港和汶萊等地少量發行，在中國是「唯一獲准在中國大城市發行的海外華文報紙」。目前在北京與上海發行，或在指定的五星級酒店及大商場方可購買，以及在圖書館等特定場所閱覽。「聯合早報」的專評學者一般為「帶有一定的中國民族主義思想的時事評論員」，如阮次山、中國全國政協委員韓方明等人。

而撰寫「台灣真的沒有攻擊譚德塞嗎」的「庄慧良」過去不乏依照自己的意識型態批判總統蔡英文，同時也支持韓國瑜，王定宇表示，批判譚德塞的，何止台灣，世界各國都在批評，而且理由是「在一、二月提供錯誤訊息、防疫不力、都以中共意見為意見、導致數以萬計的人命損失、難以估算的經濟損失等等」，這些批評跟膚色無關，跟防疫能力有關，跟人命有關。

王定宇表示，譚德塞公開攻擊台灣，加上聯合早報的刊載，應該都只是中共大外宣的一部分，目的是在破壞台灣贏得國際讚賞的外交成績和進入世衛的最佳機會。

新加坡「聯合早報」撰搞人庄慧良有許多批評台灣的文章。圖／取自網路
新加坡「聯合早報」撰搞人庄慧良有許多批評台灣的文章。圖／取自網路

譚德塞 王定宇 新加坡

延伸閱讀

臉書只是堵藍涉歧視譚德塞 蔡清祥：若違法會追查

羅智強：種族歧視罵的是所有非洲人民 受傷的非譚德塞

何晶「Errr」引論戰 王定宇：請理智星國人出聲

譚德塞控台種族歧視，新黨「感到虧欠」將加速其邊緣化處境

相關新聞

星媒體「台灣真的沒攻擊譚德塞？」 王定宇：這家親中

世界衛生組織譚德塞公開發言指台灣對他惡意攻擊，連日來引發許多討論，新加坡媒體「聯合早報」刊載「台灣真的沒有攻擊譚德塞嗎」...

五一連假各景點須人流管制　民宿業者表示「早已看開」

51連假即將到來，有鑑於清明連假部分景點人潮爆量，中央要求51連假各景點都要人流管制。民宿業者表示，清明節過後慘淡的住房...

金芭黎護國舞小姐回應勞工局問候：謝謝關心目前還好

高雄市一名台商一月返台後確診新冠肺炎，發後時還到舞廳趴趴走，被金芭黎一名舞小姐舉報。這名小姐被網友稱為「護國舞小姐」，最...

那瑪夏水蜜桃搶鮮上市 今年市區買不到只能電話預訂

每年4至5月是高雄市那瑪夏熱帶水蜜桃盛產時期，今年受新冠肺炎疫情影響，地方停辦水蜜桃相關行銷活動，產銷班成員也因防疫問題...

高市防疫「安心即時上工」 54公部門提供1073職缺

高雄市政府「安心即時上工計畫」即日起至12月31日，在高雄市就業服務站受理報名，預計提供1073個公部門部分工時的工作機...

高雄民族、大中路口高架橋吊梁 周六晚暫封閉改道

高雄市府工務局表示，「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」目前沿大中一路進行高架橋梁段鋼箱梁吊裝作業，進度已過半完成...

捕獲今年第一鮪 船長等了45年

東港魚市場今天上午10時舉辦第一鮪驗魚活動，今天上午經檢驗，確定東港籍漁船宏吉財號所捕獲的黑鮪魚為2020年第一鮪。船長張天興表示，跑船生涯45年以來，首次捕到第一鮪，真的非常開心。

台20線六龜寶來橋16日封橋演練 11點至12點禁止通行

高市六龜寶來一號橋是通往桃源區的唯一聯絡道路，考量汛期將至，4月16日上午11點至12點，公路總局第三區養護工程處甲仙工...

幼童加油祝福卡附沖泡飲 聯新國際醫護被融化

聯新國際醫院日前收到多位小朋友為醫護人員防疫工作加油打氣的卡片，不但卡片畫得漂亮可愛還有簽名。

罷韓反罷韓隔空互槓 王淺秋：可能有個人利益被影響

罷韓團體今天到至台北高等行政法院遞狀，希望代表簽署罷韓連署的55萬高雄市民，申請參與訴訟。高雄市前新聞局長王淺秋說，幾位...

今年「第一鮪」確定 ！船長：跑船生涯45年首次捕獲

東港魚市場今天上午10時舉辦「第一鮪」驗魚活動，由東港藉漁船「宏吉財號」於11日捕獲的黑鮪魚，隨即在12日返港，今天上午...

要求召開臨時會 高雄市綠營議員連署達標

高雄市議會程序委員會決定將定期會延後召開，民進黨及時代力量等議員發起連署召開臨時會，今將28名議員連署送至議會。高雄市議...

熱門新聞

影／送出1片口罩還回8片 排隊名店：台灣人最美！

麻豆、佳里「怎麼養4間全聯？」 在地人曝關鍵：是鄉鎮中心

溪湖媽遶境成防疫破口？彰化衛生局：參加人員自主管理14天

日月潭伊達邵中心代蒸口罩惹議 推出不到3天急喊停

台東縣府拆除占用戶建物 開通鯉魚山環山道路

進擊的口罩販賣機 柯P：下周起12行政區試辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。