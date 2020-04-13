那瑪夏水蜜桃搶鮮上市 今年市區買不到只能電話預訂

每年4至5月是高雄市那瑪夏熱帶水蜜桃盛產時期，今年受新冠肺炎疫情影響，地方停辦水蜜桃相關行銷活動，產銷班成員也因防疫問題無法前往市區醫院設攤展售。那瑪夏區公所表示，水蜜桃開放預購，另接受企業或機關團體大宗認購，汁多甜美的水蜜桃是季節限定水果。

高雄市那瑪夏出產水蜜桃，是全台最早上市的產區，不同於拉拉山系的溫帶水蜜桃，那瑪夏水蜜桃種植在海拔700公尺左右山區，近日水蜜桃開始進入產季，高市府農業局長吳芳銘透過臉書行銷。吳芳銘說，那瑪夏水蜜桃皮薄汁多、果香撲鼻，因日夜溫差大，一般水蜜桃甜度約13至14度，那瑪夏水蜜桃甜度介於15至19度之間。

那瑪夏水蜜桃總面積約40公頃，往年地方舉辦賞螢活動與水蜜桃路跑行銷農產品，透過產地直送或派員高雄市區擺攤銷售水蜜桃，今年適逢新冠肺炎疫情肆虐，原住民小農無法如往年前往人潮聚集區域販售。